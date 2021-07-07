Гражданин России арестован в Таиланде по делу о наркоторговле

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте двух иностранцев по делу о производстве и сбыте наркотиков. Подозреваемых арестовали 6 июля по запросу Германии, один из них имеет и немецкое, и российское гражданство.

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Первый подозреваемый – 38-летний гражданин Германии Александр Фолфиен – был арестован в Раваи. Второй – 42-летний Алекс Картун с германским и российским гражданством – был арестован на острове Пханган.

Как рассказал на пресс-конференции в Бангкоке глава Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенант Сомпонг Чингдуанг, оба арестованных находились в международном розычке и в течение нескольких лет значились в «красном списке» Интерпола. Все это время они скрывались в Таиланде. Генерал Чингдуанг не пояснил, на основании каких виз они находились в Королевстве.

По словам главы Иммиграционного бюро, запрос об аресте и депортации иностранцев сделало посольство Германии в Таиланде. Предполагается, что Волфиен и Картун играли ключевые роли в организации по производству некого нового полусинтетического наркотика, который распространялся по всей Европе.

«Посольство Германии пояснило, что в самой Германии полиция уже арестовала около 20 подозреваемых, считающихся сообщниками этих двоих. Они производили психоактивное вещество на основе растительных и синтетических компонентов, вызывающее эффект, схожий с марихуаной. Наркотик продавался преступным группировкам и распространялся в ряде европейских стран. Имелись случаи гибели людей от приема этого вещества», – рассказал генерал Чингдуанг.

По словам главы Иммиграционного бюро, в апреле были получены судебные ордера на арест подозреваемых, однако установление их местонахождения потребовало времени.

«Мы можем подтвердить, что скрываться им помогали друзья из числа граждан России», – добавил глава Иммиграционного бюро.

Генерал не уточнил, планируется ли принять какие-либо меры в отношении упомянутых друзей.