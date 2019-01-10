Гражданин Норвегии утонул на пляже в Кхао-Лаке

Иностранец утонул во время купания на пляже Нанг-Тхонг в Кхао-Лаке во второй половине дня 8 января.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Января 2019, 11:07 AM

Фото: Туристическая полиция Кхао-Лака

Сотрудники медцентра Andaman Hub Medical Center в провинции Пханг-Нга получили сообщение об инциденте на пляже Нанг-Тхонг около 16:00 среды. По вызову была направлена команда парамедиков, но спасти иностранца им не удалось. Тело было доставлено в морг больницы Takua Pa Hospital.

Полиция Кхао-Лака подтвердила, что погибший был 77-летним жителем Осло (Норвегия) по имени Кнут Олстейн Харлем. Мужчина вместе с женой отдыхал в одном из пляжных курортных комплексов, куда заселился 2 января. Супруги планировали провести в Кхао-Лаке около месяца.

Согласно полицейскому отчету, около 15:00 мужчина сообщил жене, что хочет пойти искупаться в бассейне. Впрочем, вместо этого норвежец был направился на пляж, где и был позже обнаружен лежащим в воде лицом вниз.

Посольство Норвегии в Таиланде было поставлено в известность о происшествии.