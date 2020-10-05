Гражданин Мьянмы утонул у западного побережья Пхукета

Поиски 43-летнего бирманца по имени Зау Чит были начаты во второй половине дня субботы, после того как сообщение о его пропаже поступило в полицию. В последний раз мужчину видели на мысе Лон к югу от Камалы. Бирманец находился на прибрежных скалах, когда мощная волна смыла его в море.
К поискам присоединились спасательная команда морской полиции, волонтеры Kusoldharm Rescue Foundation, сотрудники административной организации Камалы (OrBorTor) и моряки ВМФ Таиланда.
В первый день поиски пришлось проводить только с берега, поскольку ветер и волны не позволяли задействовать лодки. Во второй день (4 октября) к операции подключились две лодки спасателей, два аквабайка и катер Tor 814 морской полиции Пхукета.
Около 14:40 воскресенье тело бирманца обнаружили в воде примерно в 200 м от того места, где он упал в воду. Труп был доставлен в морг больницы Patong Hospital. Делом о гибели мужчины занимается полиция Камалы.