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Гражданин Мьянмы утонул при попытке переплыть водохранилище в Чалонге

Вечером понедельника, 25 февраля, дайверам удалось обнаружить тело гражданина Мьянмы, пропавшего днем ранее на водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Февраля 2019, 11:04 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Мьянмы Аунг Зау Тун пропал на водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге около 16:00 воскресенья. 25-летний мужчина вместе с 23-летним приятелем решил переплыть озеро, но на середине водоема внезапно ушел под воду. Заметившие происшествие рыбаки бросились на помощь, но найти бирманца не сумели.

Операция по поиску тела продолжалась около суток и завершилась в 18:50 понедельник, когда дайверы обнаружили тело пловца на десятиметровой глубине.

Труп был доставлен в морг больницы Vachira Phuket Hospital, родственникам его выдадут после получения медицинского заключения об обстоятельствах и причине смерти.

 

 

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