Гражданин Мьянмы погиб, переходя шоссе на Пхукете

Дорожная авария с летальным исходом произошла на шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге около 21:00 вечера понедельника, 5 сентября.

6 Февраля 2018 14:48:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал журналистам капитан Крайсорн Бунпрасоп из полицейского участка Таланга, авария произошла в районе автосервиса One Max и въезда в поселок Phuket Villa на Thepkrasattri Rd.

Переходившего дорогу в темное время суток 32-летнего гражданина Мьянмы Туна Вин Найнга сбил сначала кросcовер Toyota Fortuner, а затем – следовавший за ним пикап Isuzu.

Водителей обеих машин – 48-летнюю Панучанарт Клинфунг и 30-летнего Саравута Мардтинга – доставили в полицейский участок Таланга для дачи показания. Обвинений никому из них пока не предъявлено.

«Расследование еще не завершено. Нам еще нужно проверить записи с камер видеонаблюдения, а также получить из Vachira Hospital результат медицинского освидетельствования погибшего на предмет употребления алкоголя», – заявил капитан Крайсорн Бунпрасоп.