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Гражданин Литвы арестован по делу об убийстве трансгендера, мужчина оказался не россиянином

Полиция Таиланда арестовала неназванного гражданина Литвы по подозрению в убийстве своей тайской-подруги трансгендера, с которой, по словам матери погибшей, он познакомился на Пхукете и состоял в отношениях около полугода. Та же мать изначально говорила, что мужчина был гражданином России, но эта информация была опровергнута полицией. Мужчину арестовали в Паттайе, отследив по записям с камер видеонаблюдения и сигналу мобильного телефона, сообщает Bangkok Post.

Новости Пхукета

16 Июня 2022, 05:42 PM
Тхирапхонг Ламлыа. Фото с личной страницы в Facebook

Тхирапхонг Ламлыа. Фото с личной страницы в Facebook

Задержанный гражданин Литвы, ошибочно названный ранее россиянином. Фото: Bangkok Post

Задержанный гражданин Литвы, ошибочно названный ранее россиянином. Фото: Bangkok Post

Как указывает Bangkok Post, поиски мужчины, которого изначально считали россиянином, начались 15 июня, после того как в провинции Сурин на северо-востоке Таиланда обнаружили труп его 31-летней подруги Тхирапхонг Ламлыа. Тело находилось в запертой комнате дома, где проживала женщина. Полиция указала, что, судя по степени разложения, женщина была убита не меньше, чем за неделю до этого. Именно запах из дома насторожил соседей, сообщивших об этом 47-летней матери катоя Ванди Ламлыа, которая вызвала спасателей, а затем в их сопровождении вошла в дом. Там она обнаружила завернутый в плотное одеяло труп дочери, а также следы того, что тело тащили по полу. У двери в комнату были следы крови.

Госпожа Ламлыа рассказала, что у Тхирапонг была старшей из трех ее детей, родившейся мальчиком, но затем смешившей пол. По ее словам, основные средства семье обеспечивала именно она. На протяжении последних шести или семи месяцев у Тхирапонг были отношения с «гражданином России», с которым она познакомилась на Пхукете. За это время они дважды приезжали в Сурин – в январе и в мае этого года. В первый раз они остановились в отеле, во второй – в доме Тхирапонг, где впоследствии было обнаружено ее тело.

По словам матери, мужчина, оказавшийся литовцем, провел там неделю, регулярно употребляя пиво. 26 мая она обратила внимание на порезы у него на ногах и синяки. Иностранец сказал, что случайно разбил бутылку и поранился стеклом. По словам госпожи Ламлыа, она не поставила под сомнение его слова, при этом дочери с ними в тот день не было. При этом той же ночью госпожа Ламлыа собралась на утренний рынок и по пути проехала мимо дома дочери. Ее автомобиля на парковке не было, так что мать предположила, что Тхирапонг и ее приятель вместе уехали из Сурина.

Госпожа Ламлыа рассказала журналистам, что в ходе осмотра дома 15 июня также выяснилось, что куда-то пропала принадлежавшая Тхирапонг собака. Женщина подозревает, что пса тоже убили. Кроме того, мать рассказала о полученных полицией записях с камер видеонаблюдения, на которых было видно, что мужчина приехал на машине ее дочери на автовокзал в Сурине и сел на автобус до Районга. Затем иностранца видели в Паттайе.

Госпожа Ламлыа также сообщила, что у ее дочери были отношения с неким британцем, которого она знала семь лет. В настоящий момент мужчина находится вне Таиланда и давно не появлялся в стране. Женщина предположила, что нынешний спутник Тхирапхонг мог ревновать к британцу.

 

 

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