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Гражданин Кувейта разбился на мотоцикле в Кату

Гражданин Кувейта погиб в мотоциклетной аварии в Кату ночью 17 августа. Согласно текущей версии полиции, управлявший мощным мотоциклом мужчина не вписался в поворот в районе перекрестка Си-Ко.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Августа 2020, 11:35 AM
Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл под управлением гражданина Кувейта врезался в мачту уличного освещения в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Лейтенант Пхирават Йодто из полиции Кату получил сообщение об аварии на трассе Phra Phuket Kaew Rd. около 00:45 ночи. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили серьезно поврежденный мотоцикл Kawasaki Z900, а рядом с ним – тело водителя, который был опознан как Ясер Камал (в полицейском отчете – Yaser I K A Kamal). Мотоциклетного шлема на месте событий найдено не было.

Согласно отчету лейтенанта Йодто, непосредственных свидетелей аварии обнаружить и опросить не удалось. Полиция предполагает, что господин Камал ехал на высокой скорости в сторону Патонга и не вписался в поворот, в результате чего его мотоцикл врезался в мачту уличного освещения.

Полиция пока не выяснила, на основании какой визы господин Камал находился в Таиланде. При этом установлено, что мужчина арендовал 950-кубовый мотоцикл для участия в мотофестивале, проходившем в Патонге в минувшие выходные.

Лейтенант Йодто отметил, что полиция попытается установить обстоятельства аварии по записям с камер уличного видеонаблюдения и проинформирует о случившемся посольство Кувейта.

 

 

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