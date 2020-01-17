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Гражданин Кувейта арестован за изнасилование гражданки Дании в Патонге

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте 33-летнего гражданина Кувейта, объявленного в розыск по обвинению в изнасиловании гражданки Дании в Патонге. Пхукетский суд выдал ордер на арест иностранца 16 января, а уже сегодня заместитель начальника Иммиграционого бюро генерал-майор Иттипон Иттисарнронначай объявил об аресте на пресс-конференции в столице, где подозреваемый и был арестован.

Новости Пхукета

17 Января 2020, 05:27 PM
Гражданин Кувейта арестован за изнасилование гражданки Дании в Патонге. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Гражданин Кувейта арестован за изнасилование гражданки Дании в Патонге. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Генерал Иттисарнронначай не назвал полного имени подозреваемого, который в пресс-релизе Иммиграционного бюро именуется «мистером Гхази».

Также офицер не указал, когда именно было совершено вменяемое ему в вино преступление, ограничившись лишь указанием на то, что на арест потребовалось два дня. При этом, согласно заявлению генерала Иттисарнронначая, с 14 января мужчина уже находился в Бангкоке (в этот день о заселился в отель на Soi Sukhumvit 5).

В ордере на арест господина Гхази вменяемое ему в вину преступление сформулировано как «изнасилование при помощи лишения свободы».

Генерал Иттисарнронначай отметил, что полиция Патонга оперативно передала информацию в Иммиграционное бюро и внесла данные в единую систему биометрического контроля. Также отель, в который мужчина заселился в столице, своевременно сообщил в Иммиграционное бюро о новом постояльце, что и позволило арестовать его.

 

 

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