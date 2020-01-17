Гражданин Кувейта арестован за изнасилование гражданки Дании в Патонге

Генерал Иттисарнронначай не назвал полного имени подозреваемого, который в пресс-релизе Иммиграционного бюро именуется «мистером Гхази».
Также офицер не указал, когда именно было совершено вменяемое ему в вино преступление, ограничившись лишь указанием на то, что на арест потребовалось два дня. При этом, согласно заявлению генерала Иттисарнронначая, с 14 января мужчина уже находился в Бангкоке (в этот день о заселился в отель на Soi Sukhumvit 5).
В ордере на арест господина Гхази вменяемое ему в вину преступление сформулировано как «изнасилование при помощи лишения свободы».
Генерал Иттисарнронначай отметил, что полиция Патонга оперативно передала информацию в Иммиграционное бюро и внесла данные в единую систему биометрического контроля. Также отель, в который мужчина заселился в столице, своевременно сообщил в Иммиграционное бюро о новом постояльце, что и позволило арестовать его.