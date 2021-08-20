Иммиграционное бюро арестовало гражданина Китая, руководившего нелегальным бизнесом по выдаче кредитов через мобильное приложение. Мужчина был арестован в своем офисе в тамбоне Ко-Кэу на Пхукете. К моменту ареста количество заемщиков у нелегальной кредитной организации уже превысило 20 тыс.

Новости Пхукета

20 Августа 2021, 04:38 PM

Гражданин Китая арестован на Пхукете за ростовщичество

Об аресте 27-летнего «мистера Лиау» было объявлено на пресс-конференции в штаб-квартире Иммиграционного бюро в Бангкоке 19 августа. С заявлением выступил глава ведомства генерал-лейтенант Сомпонг Чингдуанг. При этом дата ареста озвучена не была.

Как рассказал генерал Чингдуанг, организация «мистера Лиау» занималась выдачей займов под высокие проценты через мобильное приложение Plutus Cat Pro. При этом компания собирала персональные данные клиентов, такие как информацию о кредитных картах.

Расследование началось в Бангкоке, но, как заявил шеф Иммиграционного бюро, в какой-то момент полицейские выяснили, что «некоторые члены сети перебрались на Пхукет». Следом было установлено, что у подозреваемых имеется офис в Ко-Кэу. Собрав информацию, сотрудники правоохранительных органов обратились в пхукетский суд за ордером на обыск.

«Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили там «мистера Лиау» и 19 его сотрудников. В ходе обыска было изъято 43 предмета, проходящих по делу как улики. Среди них – список должников, сим-карты, мобильные телефоны и ноутбуки», – заявил генерал Чингдуанг.

«В ходе проверки личного ноутбука «мистера Лиау» полицейские установили, что в списке его должников значатся более 20 тыс. имен», – добавил он.

«На допросе сотрудники компании заявили, что в их обязанности входило ежедневно обзванивать по 10-15 должников. Персонал подтвердил, что получал заработную плату в размере 10-15 тыс. бат в месяц и комиссию в 8 бат за каждую успешно завершенную операцию. Они добавили, что заемщики переводили деньги «мистеру Лиау» через банковские счета персонала», – продолжил генерал Чингдуанг.

«Мистеру Лиау» предъявили обвинения в ведении бизнеса без ворк-пермита и незаконном сборе личных данных других лиц.