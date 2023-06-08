Гражданин Казахстана арестован по делу о покушении на россиянина в Boat Avenue

Сотрудники Иммиграционного бюро арестовали гражданина Казахстана, объявленного в розыск 7 июня в связи с покушением на россиянина, совершенным ранее в тот же день в Boat Avenue.

Новости Пхукета

В бизнесмена из России четыре раза выстрелили через лобовое стекло машины. Покушение было совершено в районе пхукетской Лагуны, примерно в 475 метрах от полицейского участка.

В бизнесмена из России четыре раза выстрелили через лобовое стекло машины. Покушение было совершено в районе пхукетской Лагуны, примерно в 475 метрах от полицейского участка.

В бизнесмена из России четыре раза выстрелили через лобовое стекло машины. Покушение было совершено в районе пхукетской Лагуны, примерно в 475 метрах от полицейского участка.

В бизнесмена из России четыре раза выстрелили через лобовое стекло машины. Покушение было совершено в районе пхукетской Лагуны, примерно в 475 метрах от полицейского участка.

В бизнесмена из России четыре раза выстрелили через лобовое стекло машины. Покушение было совершено в районе пхукетской Лагуны, примерно в 475 метрах от полицейского участка.

В бизнесмена из России четыре раза выстрелили через лобовое стекло машины. Покушение было совершено в районе пхукетской Лагуны, примерно в 475 метрах от полицейского участка.

В бизнесмена из России четыре раза выстрелили через лобовое стекло машины. Покушение было совершено в районе пхукетской Лагуны, примерно в 475 метрах от полицейского участка.

Гражданин Казахстана был объявлен в розыск в связи с делом о покушении на бизнесмена из России в Boat Avenue. Мужчину арестовали в аэропорту. Фото: Phuket Info Center

Подозреваемый был арестован в аэропорту Пхукета, сообщает страница Phuket Info Center, связанная с пхукетским офисом Министерства внутренних дел. В публикации отмечается, что объявленный в розыск мужчина пытался покинуть страну. После ареста (время которого не указано) он был передан сотрудникам центрального полицейского участка провинции Пхукет.

Сообщение сопровождается фотографией подозреваемого после ареста. На снимке стоит логотип Phuket Info Center. Страница подает информацию именно как свою собственную, а не перепечатку из других СМИ или соцсетей, которые сообщили об аресте на несколько десятков минут раньше. Phuket Info Center стало первым связанным с властями источником, подтвердившим арест.

Глава полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг в кратком телефонном разговоре The Phuket News и «Новостями Пхукета» подтвердил арест подозреваемого. Офицер подчеркнул, что казахстанцу пока предъявлены только обвинения в незаконном нахождении в стране после истечения разрешенного срока пребывания (оверстэй), а по делу об убийстве следователи еще «собирают улики».

Генерал не уточнил, был ли у гражданина Казахстана оверстэй до 7 июня или он возник после того, как мужчину идентифицировали как арендатора скутера, на котором перемещался стрелок, совершивший покушение в Boat Avenue.

Стрельба в Boat Avenue

Покушение на бизнесмена из России, имя которого официальные лица просили The Phuket News не называть, было совершено в районе полудня 7 июня в Boat Avenue*.

Подозреваемый на скутере четыре раза выстрелил в лобовое стекло автомобиля, за рулем которого находилась жертва. Стрелок скрылся, пострадавший, которому на этой неделе исполнится 44 года, был госпитализирован – сначала его доставили в Thalang Hospital, а оттуда перевезли в Vachira Phuket Hospital.

Покушение было совершено меньше, чем в 500 м от полицейского участка тамбона Чернг-Талей и примерно на такому же расстоянии от предположительного семейного бизнеса пострадавшего.

Полицейские по камерам отследили маршрут мотоцикла стрелка и обнаружили как само транспортное средств, так и выброшенную подозреваемым верхнюю одежду. Найти выброшенное в озеро оружие 7 июня не получилось, вызванным для этого дайверам помешалось наступление темноты.

В отеле, рядом с которым обнаружился байк, полицейские установили личность арендовавшего его человека. Таким образом в деле о покушении появился подозреваемый – гражданиа Казахстана 1974 года рождения. В паспорте мужчины указано, что он является этническим корейцем, но родился на территории нынешней Республики Казахстан. Именно о его аресте сообщил сегодня Phuket Info Center. На страницах полицейских участков Пхукета и Иммиграционного бюро информации об аресте по состоянию на 11:30 утра не было.

*В изначальной версии этого текста и предыдущих статей имелась путаница с указанием места покушения из-за схожести названий. Преступление было совершено в комплексе Boat Avenue, находящемся в районе пхукетской Лагуны. Комплекс Boat Lagoon – другой проект того же девелопера, но находящийся на другой стороне острова от Лагуны. «Новости Пхукета» приносят извинения за допущенные ошибки.