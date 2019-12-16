Гражданин Канады погиб в ДТП в Чалонге

Турист из Канады Шон Канделл погиб в дорожной аварии на Пхукете ночью 12 декабря.

Как подтвердил «Новостям Пхукета» майор туристической полиции Эккачай Сири, дорожная авария, в которой погиб 35-летний Шон Канделл, произошла в Чалонге около 1:30 ночи 12 декабря. Информация о ней в местные СМИ не поступала, о происшествии стало известно из публикаций канадской прессы.

Канадец на скутере двигался в северном направлении по Chao Fa East Rd. и врезался в поворачивавший на Soi Gruwattana тук-тук. В результате столкновения автомобиль перевернулся на бок, защитного шлема на голове господина Канделла не было. Мужчину доставили в больницу Chalong Hospital, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Водитель тук-тука Пия Яорот не получил серьезных травм. Пассажиров в его тук-туке в момент аварии не было. Как пояснил капитан Сомкие Сарасит из полиции Чалонга, обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено.