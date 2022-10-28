Гражданин Израиля задержан с автоматными патронами в аэропорту

Гражданин Израиля был задержан в аэропорту Пхукета после того, как в его багаже обнаружили автоматные патроны калибра 5,56 мм.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Октября 2022, 12:42 PM

При досмотре в аэропорту охрана обнаружила 55 автоматных патронов в чемодане гражданина Израиля. Мужчина задержан. Фото: Иккапоп Тхонгтуб