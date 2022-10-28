Гражданин Израиля задержан с автоматными патронами в аэропорту

Инцидент в пхукетском аэропорту произошел 26 октября. Сотрудники местной службы безопасности сообщили в полицейский участок Саку, что при проверке багажа одного из пассажиров были обнаружены объекты, внешне напоминающие боеприпасы. На место событий был вызван наряд полиции.
Проведенный затем досмотр показал, что в чемодане Samsonite серого цвета находились 55 патронов калибра 5,56 мм. Владельцем чемодана оказался 29-летний гражданин Израиля по имени Галь Фарджун.
Мужчину доставили в полицейский участок Саку, где ему предъявили обвинения в нелегальном хранении боеприпасов для огнестрельного оружия.
Полиция не сообщила, откуда и куда летел израильтянин с автоматными патронами в багаже. При этом боеприпасы соответствующего калибра являются основными не только в Армии обороны Израиля, но и в вооруженных силах Таиланд, где также широко используются американские автоматы М-16 и израильские TAR-21.