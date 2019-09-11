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Гражданин Индии пострадал в столкновении легковой машины и автобуса

Гражданин Индии был госпитализирован после того, как легковой автомобиль, которым он управлял, врезался в заднюю часть автобуса с сотрудниками сети King Power.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Сентября 2019, 12:56 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 5:00 утра среды, 11 сентября, в полицию Пхукет-Тауна поступила информация о столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Согласно сообщению, ДТП произошел напротив Nize Hotel на Thepkrasattri Rd. в Рассаде. В результате аварии пострадал один человек.

Как следует из полицейского рапорта о ДТП, пострадавшим оказался 40-летний бизнесмен и организатор массовых мероприятий из Индии по имени Оми Асвании. Мужчина не получил серьезных травм, но госпитализация ему все же потребовалась.

Водитель автобуса – 41-летний Сомпорн Пхамангкорн – заявил полицейским, что остановился перед отелем, чтобы забрать пассажиров. Когда все они расположились в салоне, шофер начал движение и в этот момент услышал громкий удар в заднюю часть кузова.

«Я вышел и обнаружил, что в мой автобус врезалась машина», – заявил он полицейским.

Другие подробности ДТП пока неизвестны. Водитель автобуса был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна для дачи более детальных показаний.

 

 

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