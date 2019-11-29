Гражданин Индии найден мертвым в своем магазине в Май-Кхао

Зашедший в магазин посетитель нашел владельца лежащим на полу мертвым утром 28 ноября в Май-Кхао.

Новости Пхукета

29 Ноября 2019, 11:41 AM

Фото: Полиция Та-Чат-Чай

Как рассказал майор Сорнтхип Чукэу из полицейского участка Та-Чат Чай, владелец магазина Kashmir Arts Bazaar на Soi Mai Khao 4 был обнаружен мертвым около 8:00 четверга, 28 ноября. Тело 31-летнего Имтияза Ахмада Лоне обнаружил покупатель, зашедший в магазин в районе 8:00 утра. Посетитель поставил в известность охранника торгового комплекса, а тот позвонил на горячую линию 191.

Майор Чукэу отметил, что сперва полицейские решили, что мужчина мог умереть от удара током, но сотрудники больницы Thalang Hospital, куда доставили тело погибшего, отвергли это предположение. Побеседовав с родственниками индуса, полицейские узнали, что тот страдал от некоторого заболевания органов дыхания. Впрочем, точную причину смерти еще предстоит установить специалистам. Медицинское заключение еще не готово.