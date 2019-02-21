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Гражданин Греции разыскивается по делу об убийству жены на Пхукете

Полиция Пхукета получила судебный ордер на арест 42-летнего гражданина Греции Димитриоса Чайропулоса, подозревающегося в убийстве своей 43-летней тайской супруги Нирамон Эукэу. Согласно данным Иммиграционного бюро, господин Чайропулос уже покинул страну, и тайские правоохранительные органы запустили процедуру объявления его в международный розыск по линии Интерпола.

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21 Февраля 2019, 10:30 AM
Фото: Полиция Чернг-Талей и Tookta Massage for Health & Beauty Salon

Фото: Полиция Чернг-Талей и Tookta Massage for Health & Beauty Salon

Уроженка провинции Пхаттхалунг Нирамон Эукэу, работавшая в салоне красоты на Пхукете, была найден мертвой в номере одного из гестхаусов у пляжа Банг-Тао в субботу, 16 февраля. Женщину забили до смерти, предварительное связав ей руки и ноги, а также заткнув рот кляпом. Нашли тело сестра госпожи Эукэу, которая начала беспокоиться после того, как в течение не дели не получила от нее ни одного ответа на звонки и сообщения в мессенджерах.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что в последний раз госпожу Эукэу видели живой 11 февраля. Женщина в компании своего супруга Димитриоса Чайропулоса покинула гестхаус, затем вернулась с ним в номер, после чего из комнаты уже не выходила. Сам же господин Чайропулос покинул гестхаус в тот же вечер, направился в аэропорт и улетел в Дубай рейсом Emirates.

Следствие установило, что госпожа Эукэу и господин Чайропулос поженились в 2017 году, при этом еще в 2016 году женщина подавала заявление в полицию на своего партнера в связи с тем, что он угрожал ей убийство, если она разорвет с ним отношения. Это происшествие, впрочем, не помешало паре впоследствии заключить брак. Ордер на арест грека был выдан пхукетским судом 18 февраля.

«Мы работает над тем, чтобы арестовать господина Чайропулоса. Мы уже обратились в посольство Греции в Таиланде с запросом о сотрудничестве и направили им копию ордера на арест», – рассказал шеф полиции Чернг-Талей полковник Серм Кваннимит.

Также полиция Чернг-Талей обратилась в офис генпрокурора в Бангкоке и отдел международных связей Королевской полиции Таиланда, чтобы те приняли меры, необходимые для объявления господина Чайропулоса в международный розыск по линии Интерпола.

Текущее место нахождения грека либо неизвестно тайским правоохранительным органам, либо полицейские его не раскрывают.

 

 

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