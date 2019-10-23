Гражданин Германии задержан в Паттайе по делу о смерти соотечественницы

Гражданин Германии Ричард Станислаус был задержан в Паттайе по делу о смерти гражданки той же страны Маргунд Шэфер, тело которой было найдено в начале этого года. Станислаус и 77-летняя Шэфер в какой-то момент совместно управляли баром в Паттайе. При этом, согласно материалам дела, смерти женщины предшествовал спор со Станислаусом по финансовым вопросам..

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Об аресте Ричарда Станислауса было объявлено на пресс-конференции с участием главы Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенанта Сомпонга Чингдуанга. Пресс-конференция состоялась 22 октября, а задержание Станислауса – 18 числа. При этом тело Маргунд Шэфер обнаружили еще в январе, после чего ее личность была подтверждена в ходе анализа ДНК.

Как сообщил начальник Иммиграционного бюро, тайская полиция начала расследование данного дела по запросу германских коллег, к которым обратились родственники госпожи Шэфер, сообщившие о пропаже женщины. Эти же родственники указали на Станислауса как на человека, с которым «путешествовала» пропавшая. Дата обращения родственников госпожи Шэфер в германскую полицию неизвестна.

На пресс-конференции 22 октября генерал Чингдуанг рассказал, что господин Станислаус приехал в Таиланд с госпожой Шэфер в 2017 году и открыл с ней небольшой бар в Паттайе, но бизнес у немцев не сложился. В частности, один из свидетелей рассказал, что в тот день, когда госпожу Шэфер видели в последний раз, у нее и бизнес-партнера разгорелся спор. Произошло это в начале января этого года.

Выступая перед прессой, генерал Чингдуанг привел показания тайской сожительницы господина Станислауса по имени Супрани, которая сообщила полиции, что мужчина не убивал партнершу по бизнесу. По ее словам, госпожа Шэфер подскользнулась в ванной, когда принимала душ, в результате чего получила некую травму. Господин Станислаус пытался помочь ей, но через некоторое время госпожа Шэфер скончалась.

При этом сожительница немца добавила, что о смерти он в полицию не сообщил, а вместо этого избавился от тела. Согласно показаниям Супрани, пересказанным генералом Чингдуангом, немец завернул тело в одеяло и поместил в деревянный ящик, похожий на фотоснимках на комод. Затем на одолженном у знакомого мотоцикле с тележкой немец отвез тело в импровизированном гробу к каналу Банг-Пхонг и выбросил в воду у здания муниципалитета Сэнсука.

Тело было обнаружено 12 января, однако генерал не уточнил, когда было завершено опознание по ДНК (процедура в Таиланде может занять несколько месяцев). Также у полиции пока нет ответа на вопрос о том, действительно ли женщина погибла в от травмы, полученной в результате падения в ванной, или была убита.

«В данный момент мы не можем сказать, завершился ли спор убийством или нет», – заявил на пресс-конференции генерал Чингдуанг.

В полиции надеются, что найти ответ на этот вопрос поможет медицинско-криминалистическая экспертиза.

В настоящий момент против господина Станислауса выдвинуты обвинения в сокрытии мертвого тела. Также полиция установила, что на момент задержания он находился в Таиланде нелегально, поскольку выданное ему разрешение на пребывание в стране истекло. Также генерал упомянул, что в Германии был выдан ордер на арест Станислауса по ряду случае мошенничества «в отношении престарелых женщин».