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Гражданин Германии пострадал в ДТП на Пхукете

Автомобиль BMW под управлением гражданина Германии вылетел с проезжей части и врезался в ограждение моста на Thepkrasattri Rd. вечером 23 июня. Водителя пришлось извлекать из салона при помощи специального инструмента.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Июня 2022, 09:55 AM
Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Автомобиль BMW врезался в ограждение моста на севере Пхукета.

Подполковник Паттават Йодкван из полиции Таланга получил сообщение в пятом мубане тамбона Тхепкрасаттри около 22:00. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный седан BMW бангкокскими номерами, внутри которого был заблокирован водитель – 42-летний Франк Александр из Германии.

Сотрудникам Kusoldharm Foundation пришлось при помощи гидравлических инструментов вскрыть кузов машины, чтобы извлечь водителя. Затем мужчине оказали первую помощь и отвезли в больницу Thalang Hospital. Его текущее состояние неизвестно.

Полиция полагает, что мужчина потерял контроль над своим автомобилем на фоне сильного дождя, однако другие подробности пока не установлены. При этом полицейские уже заявили, что водителю придется компенсировать ремонт поврежденного им ограждения на мосту и дорожного знака.

 

 

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