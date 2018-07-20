Гражданин Бельгии разбился на мотоцикле в Раваи

Полиция Чалонга изучает обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погиб 39-летний гражданин Бельгии.

20 Июля 2018 10:02:47

Фото: Chalong News

Информация о ДТП с летальным исходом на Wiset Rd. поступила в полицейский участок Чалонга около 6:00 утра 19 июля. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили лежащего на асфальте европейца без признаков жизни. Мужчина получил серьезные травмы головы, обе ноги также были повреждены. У погибшего наблюдалась кровотечение из носа и рта.

Мотоцикл погибшего бельгийца находился примерно в 70 м от тела. Полиция указала, что это был Stallion тайского производства, но объем двигателя не уточнила.

Найти мотоциклетный шлем на месте аварии не удалось. При этом полицейские обнаружили следы покрышек на обочине дороги и кровь на придорожном ограждении.

Тело уже опознано, благодаря наличию у погибшего водительских прав европейского образца. Посольство Бельгии в Таиланде проинформировано о происшествии (имя погибшего не раскрывается до уведомления родственников).

По предварительной версии полиции, мужчина направлялся из Раваи в сторону кольца Чалонга. В момент аварии мотоцикл двигался с высокой скоростью. Впрочем, расследование обстоятельств ДТП пока не завершено.