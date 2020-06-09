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Граждане Таиланда разделились в оценке работы премьера

Тайский Национальный институт развития администрирования (NIDA) подвел итоги первого года работы Праюта Чан-Очи на посту избранного главы правительства страны. В начале июня специалисты института провели общенациональный социологический опрос, задав гражданам серию вопросов о том, как они оценивают деятельность премьер-министра.

Новости Пхукета

9 Июня 2020, 09:17 AM
Как показал опрос NIDA, генерал Чан-Оча пользуется поддержкой половины населения страны. Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post

Как показал опрос NIDA, генерал Чан-Оча пользуется поддержкой половины населения страны. Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post

В общей сложности сотрудники (NIDA) опросили 1250 человек в возрасте от 18 лет и старше. Среди респондентов были представители самых разных социальных групп из различных провинций страны, пишет Bangkok Post.

В целом деятельность премьер-министра позитивно оценили 51,52% респондентов. Из них 15,92% заявили, что Прают Чан-Оча превосходное справляется с работой главы правительства и демонстрирует заботу о развитии страны. 35,6% заявили, что глава правительства справляется со стоящими перед ним задачами относительно хорошо. Особо отмечены были действия премьера по разрешению ситуации с COVID-19.

В то же время 27,44% респондентов заявили, что в работе премьер-министра есть недостатки, а 20,48% сочли, что генерал Чан-Оча руководит страной неэффективно. Главным упреком в адрес главы правительства стали экономические проблемы. 0,56% респондентов не стали отвечать на вопрос об общей оценке деятельности главы правительства.

Похожее расхождение во мнениях отмечается и в оценке мотивации премьер-министра. 54,72% респондентов уверены, что главой правительства движет искреннее беспокойство о стране и людях, тогда как 40,72% полагают, что его основной интерес – сохранение собственной власти и статуса лиц его близкого круга. 4,56% респондентов не стали отвечать на этот вопрос.

Третьим в списке шел вопрос о том, насколько решителен в своих действиях глава правительства. 52,24% респондентов сочли, что генерал Чан-Оча достаточно решителен, когда речь заходит о важных политических и управленческих вопросах. 43,84% сочли, что решительности генералу не хватает, причем во всех вопросах. 3,92% респондентов не стали отвечать на данный вопрос.

Наконец, социологи NIDA задали гражданам вопрос о том, насколько прозрачна и подотчетна обществу деятельность главы правительства. Лишь 40,8% респондентов назвали работу премьер-министра прозрачной и подотчетной, тогда как 45,76% не согласились с этим тезисом. Примечательно, что отвечать на этот вопрос не стали сразу 13,76% респондентов.

Напомним, что c 2010 до 2014 года Прают Чан-Оча занимал должность главнокомандующего Королевской армей Таиланда. После военного переворота в мае 2014 года генерал Чан-Оча занял пост главы Национального совета по поддержанию мира и порядка (NCPO) и возглавил правительство страны. В марте 2019 года в Таиланде прошли всеобщие выборы, по итогам которых был сформирован новый парламент. На прошедшем затем парламентском голосовании по кандидатуре премьер-министра победу одержал Прают Чан-Оча, сохранивший пост главы правительства, но уже на основании голосования.

 

 

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