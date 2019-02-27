Граждане России, Киргизии, Украины и Молдавии задержаны за нелегальную работу на Пхукете

Туристическая полиция сообщила о задержании 15 граждан России, Киргизии, Украины и Молдавии за нелегальную работу на Пхукете.

Новости Пхукета

27 Февраля 2019, 10:03 AM

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Одиннадцать россиян, а также граждане Украины, Молдавии и Киргизии были задержаны в ходе полицейского рейда в магазине Erawadee на Chao Fa West Rd. в Чалонге. Операция была проведена еще 20 февраля, однако сообщили о ней правоохранительные органы лишь неделю спустя.

Проверка магазина Erawadee, специализирующегося на товарах тайской народной медицины, была проведена туристической полицией и Иммиграционным бюро после получения жалобы от неназванного лица. Об этом The Phuket News и «Новостям Пхукета» сообщил капитан туристической полиции Эккачай Сири.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов задержали 15 русскоговорящих иностранцев, в том числе 11 россиян. Согласно полицейскому отчету, задержаны были следующие граждане России (имена приведены в соответствии с тем, как они указаны латиницей в документах полиции):

Екатерина Сорокина, 32 года;

Мария Поплавская, 34 года;

Светлана Романова, 50 лет;

Дарья Киреева, 26 лет;

Светлана Кирсанова, 46 лет;

Вера Силантева, 32 года;

Карина Сыч, 26 лет;

Гузель Гасымова, 27 лет;

Юлия Беспалова, 45 лет;

Владимир Кирсанов, 37 лет;

Елена Носовкина, 56 лет.

Также в ходе рейда были задержаны:

Руфия Басырова, 29 лет (Киргизия);

Алена Пономарева, 49 лет (Украина);

Ксения Кулешова, 26 лет (Украина);

Надежда Фенич, 45 лет (Молдавия).

Всем задержанным были предъявлены обвинения в осуществлении нелегальной трудовой деятельности. По словам капитана Сири, задержанные не стали отрицать обвинения.

«Сейчас они находят под стражей в офисе Иммиграционного бюро. Мы ведем работу по подготовке к депортации. Все они будут занесены в черный список Иммиграционного бюро», – заявил капитан Сири.

О привлечении к ответственности компании-нанимателя иностранцев офицер ничего не сказал.