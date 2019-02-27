Граждане России, Киргизии, Украины и Молдавии задержаны за нелегальную работу на Пхукете

Одиннадцать россиян, а также граждане Украины, Молдавии и Киргизии были задержаны в ходе полицейского рейда в магазине Erawadee на Chao Fa West Rd. в Чалонге. Операция была проведена еще 20 февраля, однако сообщили о ней правоохранительные органы лишь неделю спустя.
Проверка магазина Erawadee, специализирующегося на товарах тайской народной медицины, была проведена туристической полицией и Иммиграционным бюро после получения жалобы от неназванного лица. Об этом The Phuket News и «Новостям Пхукета» сообщил капитан туристической полиции Эккачай Сири.
В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов задержали 15 русскоговорящих иностранцев, в том числе 11 россиян. Согласно полицейскому отчету, задержаны были следующие граждане России (имена приведены в соответствии с тем, как они указаны латиницей в документах полиции):
Екатерина Сорокина, 32 года;
Мария Поплавская, 34 года;
Светлана Романова, 50 лет;
Дарья Киреева, 26 лет;
Светлана Кирсанова, 46 лет;
Вера Силантева, 32 года;
Карина Сыч, 26 лет;
Гузель Гасымова, 27 лет;
Юлия Беспалова, 45 лет;
Владимир Кирсанов, 37 лет;
Елена Носовкина, 56 лет.
Также в ходе рейда были задержаны:
Руфия Басырова, 29 лет (Киргизия);
Алена Пономарева, 49 лет (Украина);
Ксения Кулешова, 26 лет (Украина);
Надежда Фенич, 45 лет (Молдавия).
Всем задержанным были предъявлены обвинения в осуществлении нелегальной трудовой деятельности. По словам капитана Сири, задержанные не стали отрицать обвинения.
«Сейчас они находят под стражей в офисе Иммиграционного бюро. Мы ведем работу по подготовке к депортации. Все они будут занесены в черный список Иммиграционного бюро», – заявил капитан Сири.
О привлечении к ответственности компании-нанимателя иностранцев офицер ничего не сказал.