Границы районов на Пхукете откроются 1 мая

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал официальное распоряжение об открытии границ тамбонов с 1 мая. Закрытыми останутся лишь отдельные локации повышенного риска в Патонге, Чернг-Талей, Ко-Кэу, Рассаде и Вичите.

Новости Пхукета

30 Апреля 2020, 03:06 PM

Границы районов в пределах Пхукета открываются 1 мая. Отмена других ограничений пока даже не анонсирована. Фото: Полиция Кату

Губернатор Пхукета подписал приказ об отмене запрета на перемещение между районам провинции вечером 29 апреля. Согласно приказу, границы тамбонов будут открыты с полуночи 1 мая, но из-за комендантского часа свободное перемещение между ними станет возможно лишь с 4:00 утра.

Закрытыми останутся отдельные локации в пяти тамбонах:

1. Чернг-Талей

Банг-Тао-Най, второй мубан Чернг-Талей;

Пляж Сурин, третий мубан Чернг-Талей;

Банг-Тао-Нок, пятый мубан Чернг-Талей.

2. Ко-Кэу

Pracha Samakhee Village в Банг-Ку, второй мубан Ко-Кэу.

3. Патонг

Бангла-Роуд.

Проезд через чекпоинты у указанных локаций будет разрешен лишь транспорту официальных лиц при исполнении должностных обязанностей, транспорту экстренных служб, транспорту компаний и ведомств, обеспечивающих жизнеобеспечение людей (доставка продуктов и почты, оказание услуг связи и других услуг первой необходимости).

Частным лицам для проезда КПП нужно будет иметь на руках разрешения из районных управ по месту проживания.

На Бангла-Роуд будут допускаться исключительно транспортные средства официальных лиц при исполнении должностных обязанностей.

4. Рассада

Soi Bang Che Lao, второй мубан Рассады.

5. Вичит

Chaofa Garden Home Village.

В распоряжении губернатора не упомянуто полной закрытие этих двух локаций (в отличие от предыдущих трех). В приказе лишь говорится о том, что жители должны минимизировать количество выходов из дома, избегать мест скопления других людей, постоянно носить маски.

Также отмечается, что в данных локациях будет продолжена работа по выявлению носителей коронавируса на раннем этапе. Лица с высоким риском заражения будут размещаться на заранее выделенных карантинных объектах. Кроме того, официальные лица будут проводить санитарную обработку общественных пространств.

Губернатор также напомнил, что игнорирование требований властей грозит привлечением к ответственности по статье 51 Закона об инфекционных заболеваниях (20 тыс. бат штрафа) и статьи 18 Декрета о чрезвычайной ситуации (до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа).

Напомним, что накануне премьер-министр Таиланда заявил о том, что никакой автоматической отмены действующих ограничений 1 мая не будет. Все запреты и ограничения остаются в силе до непосредственной отмены прямыми распоряжениями.

Именно такое распоряжение и отдал губернатор Пхукета относительно пересечения границ районов. Приказов об отмене других ограничений (таких как запрет на продажу алкоголя или посещение пляжей) пока не было.