Границы районов на Пхукете откроются 1 мая

Губернатор Пхукета подписал приказ об отмене запрета на перемещение между районам провинции вечером 29 апреля. Согласно приказу, границы тамбонов будут открыты с полуночи 1 мая, но из-за комендантского часа свободное перемещение между ними станет возможно лишь с 4:00 утра.
Закрытыми останутся отдельные локации в пяти тамбонах:
1. Чернг-Талей
Банг-Тао-Най, второй мубан Чернг-Талей;
Пляж Сурин, третий мубан Чернг-Талей;
Банг-Тао-Нок, пятый мубан Чернг-Талей.
2. Ко-Кэу
Pracha Samakhee Village в Банг-Ку, второй мубан Ко-Кэу.
3. Патонг
Бангла-Роуд.
Проезд через чекпоинты у указанных локаций будет разрешен лишь транспорту официальных лиц при исполнении должностных обязанностей, транспорту экстренных служб, транспорту компаний и ведомств, обеспечивающих жизнеобеспечение людей (доставка продуктов и почты, оказание услуг связи и других услуг первой необходимости).
Частным лицам для проезда КПП нужно будет иметь на руках разрешения из районных управ по месту проживания.
На Бангла-Роуд будут допускаться исключительно транспортные средства официальных лиц при исполнении должностных обязанностей.
4. Рассада
Soi Bang Che Lao, второй мубан Рассады.
5. Вичит
Chaofa Garden Home Village.
В распоряжении губернатора не упомянуто полной закрытие этих двух локаций (в отличие от предыдущих трех). В приказе лишь говорится о том, что жители должны минимизировать количество выходов из дома, избегать мест скопления других людей, постоянно носить маски.
Также отмечается, что в данных локациях будет продолжена работа по выявлению носителей коронавируса на раннем этапе. Лица с высоким риском заражения будут размещаться на заранее выделенных карантинных объектах. Кроме того, официальные лица будут проводить санитарную обработку общественных пространств.
Губернатор также напомнил, что игнорирование требований властей грозит привлечением к ответственности по статье 51 Закона об инфекционных заболеваниях (20 тыс. бат штрафа) и статьи 18 Декрета о чрезвычайной ситуации (до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа).
Напомним, что накануне премьер-министр Таиланда заявил о том, что никакой автоматической отмены действующих ограничений 1 мая не будет. Все запреты и ограничения остаются в силе до непосредственной отмены прямыми распоряжениями.
Именно такое распоряжение и отдал губернатор Пхукета относительно пересечения границ районов. Приказов об отмене других ограничений (таких как запрет на продажу алкоголя или посещение пляжей) пока не было.