Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана продлил действие распоряжения об ограничении перемещения между тамбонами провинции. Границы районов останутся закрытыми до 30 апреля.

Новости Пхукета

18 Апреля 2020, 10:55 AM

Границы районов на Пхукете останутся закрытыми до конца апреля. Фото: Phuket PR Department / NBT

Пакет новых распоряжений касательно контроля за распространением COVID-19 датирован средой 15 апреля и вступило в силу 16 апреля. При этом публично документы были опубликованы лишь в 20:30 вечера 17 числа.

Среди прочего в распоряжениях фигурирует и продление срока закрытия границ, который должен был истечь 26 апреля.

Как указала PR-служба администрации Пхукета, «срок всех распоряжения властей провинции истечет 30 апреля 2020 года».

Отдельно в распоряжениях губернатора был подчеркнут запрет на выход в море за исключением коммерческих и традиционных рыболовецких лодок, спасательных, медицинских и других государственных судов. Капитаны тех судов, кому разрешен выход в море, должны своевременно уведомлять о своих маршрутах и следить за поддержание на борту мер эпидемиологического контроля. В частности, все члены экипажей должны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

Отметим, что 17 апреля руководство третьего регионального командования ВМФ Таиланда провело инспекцию рыболовецкого флота Пхукета и заявило, что признаков COVID-19 ни у кого не обнаружено.

Также в новом пакете распоряжений губернатора повторяется запрет на работу негосударственных детских садов и аналогичных заведений. Также было упомянуто ограничение для строительных компаний. Им разрешено продолжать начатые стройки, но без завоза новых стройматериалов.

За игнорирование ограничений предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 52 Закона об инфекционных заболеваниях (до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа) и статьей 18 Декрета о чрезвычайной ситуации (до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа).

Напомним, что ранее на этой неделе правительство Таиланда заявило о том, что смягчения введенных в связи с COVID-19 ограничений в ближайшее время не ожидается.