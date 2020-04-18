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Границы районов на Пхукете останутся закрытыми до конца апреля

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана продлил действие распоряжения об ограничении перемещения между тамбонами провинции. Границы районов останутся закрытыми до 30 апреля.

Новости Пхукета

18 Апреля 2020, 10:55 AM
Границы районов на Пхукете останутся закрытыми до конца апреля. Фото: Phuket PR Department / NBT

Границы районов на Пхукете останутся закрытыми до конца апреля. Фото: Phuket PR Department / NBT

Пакет новых распоряжений касательно контроля за распространением COVID-19 датирован средой 15 апреля и вступило в силу 16 апреля. При этом публично документы были опубликованы лишь в 20:30 вечера 17 числа.

Среди прочего в распоряжениях фигурирует и продление срока закрытия границ, который должен был истечь 26 апреля.

Как указала PR-служба администрации Пхукета, «срок всех распоряжения властей провинции истечет 30 апреля 2020 года».

Отдельно в распоряжениях губернатора был подчеркнут запрет на выход в море за исключением коммерческих и традиционных рыболовецких лодок, спасательных, медицинских и других государственных судов. Капитаны тех судов, кому разрешен выход в море, должны своевременно уведомлять о своих маршрутах и следить за поддержание на борту мер эпидемиологического контроля. В частности, все члены экипажей должны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

Отметим, что 17 апреля руководство третьего регионального командования ВМФ Таиланда провело инспекцию рыболовецкого флота Пхукета и заявило, что признаков COVID-19 ни у кого не обнаружено.

Также в новом пакете распоряжений губернатора повторяется запрет на работу негосударственных детских садов и аналогичных заведений. Также было упомянуто ограничение для строительных компаний. Им разрешено продолжать начатые стройки, но без завоза новых стройматериалов.

За игнорирование ограничений предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 52 Закона об инфекционных заболеваниях (до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа) и статьей 18 Декрета о чрезвычайной ситуации (до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа).

Напомним, что ранее на этой неделе правительство Таиланда заявило о том, что смягчения введенных в связи с COVID-19 ограничений в ближайшее время не ожидается. 

 

 

 

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