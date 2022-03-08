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Граница с Малайзией откроется для привитых в марте

Правительство Таиланда сообщило о том, что Бангкок приближается к заключению с Куала-Лумпуром соглашения об открытии «линии поездок для вакцинированных» (VTL), подразумевающей въезд в страну из Малайзии без карантина.

Новости Пхукета

8 Марта 2022, 04:36 PM
Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Как заявил 8 марта официальный представитель тайского правительства Тханакорн Вангбунконгчана, сейчас власти двух стран согласовывают последние детали проекта. В ходе переговоров был достигнет «хороший прогресс».

Газета Bangkok Post отмечает, что принципиальное решение о безвизовых поездках было достигнуто в ходе визита премьер-министра Малайзии в Таиланд 25 февраля.

Ожидается, что на первом этапе в рамках VTL будут осуществляться шесть авиарейсов в день между Бангкоком и Куала-Лумпуром и четыре рейса в день между Пхукетом и Куала-Лумпуром. При этом открытие полетов на Пхукет позволяет предположить, что стороны заинтересованы не только в деловых поездках, но и в туристических.

Подробные условия въезда из одной страны в другую пока не озвучивались. Впрочем, имеется пример VTL между Куала-Лумпуром и Сингапуром. В случае с этой страной для посещения Малайзии нужно было сдать ПЦР-тест в течение двух дней до вылета (не раньше), а затем еще один по прилету.

Господин Вангбунконгчана отметил, что соглашение о въезде без карантина должно подстегнуть экономики и Таиланда, и Малайзии.

 

 

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