Гран-При Таиланда начался с подарка от погоды

Тайский этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP начался в Бурираме. После двухлетнего перерыва гонки вернулись в Таиланд, однако событие грозит омрачить погода, а именно – тайфун Нору, пониженный сейчас до статуса тропической депрессии.

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В пятницу, 30 сентября, на треке Chang International Circuit в Бурираме прошли практические заезды в рамках Гран-При Таиланда, официально носящего название OR Thailand Grand Prix. На 1 октября назначена квалификация, на 2 октября – сами гонки в классах MotoGP, Moto2 и Moto3.

В плане погоды пока что все складывается лучше, чем можно было бы ожидать. Пятница в Бурираме выдалась вполне себе сухая, при этом солнце было скрыто облаками, так что и асфальт не разогревался до тех температур, до которых мог бы.

Лучший результат в классе MotoGP по итогам двух практик (комбиниированные результаты FP1+FP2) показал француз Жоанн Зарко из Prima Pramac Racing. Второй – итальянец Франческо Баньяя из Ducati Lenovo Team, третий – испанец Хорхе Мартин снова из Prima Pramac Racing. Все трое выступают на мотоциклах Ducati.

Лидер чемпионата Фабио Куартараро, выступающий за Monster Energy Yamaha MotoGP, по итогам FP1 и FP2 показал только пятый результат, а на четвертой строчке оказался ветеран, восьмикратный чемпиона MotoGP и победитель обоих предыдущих гонок в Бурираме Марк Маркес из Repsol Honda.

Примечательно, что первая практика осталась за Маркесом, Куартараро и Джеком Миллером на Honda, Yamaha и Ducati. Однако вторые практики записали на свой счет пилоты трех Ducati Зарко, Баньяя и Мартин, заметно улучшившие время. Если в FP1 Маркес стал первым со временем 01’30.5230, то в FP2 третий результат Мартина – 01’30.4710, то есть Маркес бы в тройку не попал, даже если бы проехал чуть лучше, чем в первый раз (а проехал он хуже – 01’30.7140).

В Moto2 тайских болельщиков порадовал Сомкиат Чантра из Idemitsu Honda Team Asia, который в итоге накатал на четвертое место (01’36.5970). Его соотечественник Кемин Кубо остался внизу итоговой таблицы, а лучший результат – у Джейка Диксона из Inde GasGas Aspar (01’36.2800).

В Moto3 быстрее всех были японцы Аюми Сасаки из Sterilgarda Husqvarna Max и Татсуки Сузуки из Leopard Racing (01’43.5030 и 01’43.6940). Причем характерно, что в первой практике никто из гонщиков не уложился во время меньше 01’51.0000, а во второй результат хуже этого был только у одного пилота – Адриана Фернандеса из Red Bull KTM Tech3.

Сегодня, 1 октября, гонщиков ждут последние практические заезды и квалификация из двух этапов. Два предыдущих Гран-При Таиланда (2018 и 2019 годов) в классе MotoGP выиграл недостижимый в те годы Марк Маркес, который победил в обоих чемпионатах соответствующих лет. Хаотичный сезон 2020 года (первого года пандемии) выиграл каталонец Жоан Мир из Team Suzuki Ecstar, победителем сезона 2021 года стал Фабио Куартараро из Monster Energy Yamaha MotoGP. В Таиланде гонки в 2020 и 2021 году не проводились.