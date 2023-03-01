График работы выездных донорских пунктов Vachira Hospital

Банк крови при больнице Vachira Phuket Hospital опубликовал расписание работы выездных пунктов по приему донорской крови в марте.

Новости Пхукета

1 Марта 2023, 11:23 AM

Банк крови приглашает доноров. Фото: Phuket Info Center

Согласно опубликованному расписанию, выездные сессии начнутся 2 марта. Мобильные пункты либо расположатся в предоставленных местными организациями помещениях, либо будут организованы на базе специального медицинского автобуса.

График работы выездных пунктов следующий:

2 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Камалы;

7 марта – 09:00-15.00 – Phuket Technical College;

8 марта – 10:00-15:00 – Holiday Inn Hotel;

9 марта – 10:00-15:00 – Офис РЕА в Патонге;

15 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Карона;

16 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Чернг-Талей;

1 9 марта – 10:00-1 8 :00 – Baan & Beyond у Central Festival ;

марта – 10:00-1 :00 – у ; 2 1 марта – 10:00-15:00 – Центральный офис РЕА;

1 марта – 10:00-15:00 – Центральный офис РЕА; 22 марта – 10:00-15:00 – Khunmaeju Phuket;

23 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Чалонга;

2 7 марта – 10:00-15:00 – Офис РЕА в Таланге;

марта – 10:00-15:00 – Офис РЕА в Таланге; 28 марта – 10:00-15:00 – Toyota Motors Phuket ;

; 2 9 марта – 10:00-15:00 – Центральный участок полиции;

марта – 10:00-15:00 – Центральный участок полиции; 30 марта – 10:00-15:00 – Штаб полиции по восьмому региону;

31 марта – 10:00-15:00 – Управа округа Таланг.

Также кровь можно сдать в Банке крови при больнице Vachira Phuket Hospital, расположенной на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне. График приема доноров следуюший:

Будни дни – 8:30-20:00;

Сб, Вс, праздники – 8:30 to 15:00.

Monday to Friday – 8:30am to 8pm;

Vachira Phuket Hospital с радостью примет у доноров кровь любых групп, но особо острым сейчас является дефицит крови с отрицательным резус-фактором, поскольку она почти не встречается у тайцев. Телефон Банка крови при Vachira Phuket Hospital – 076-361234 доб. 1287.

Добавим, что собственную выездную кампанию для доноров проводит и пхукетский офис Красного Креста. Подробнее читайте здесь.