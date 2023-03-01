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График работы выездных донорских пунктов Vachira Hospital

Банк крови при больнице Vachira Phuket Hospital опубликовал расписание работы выездных пунктов по приему донорской крови в марте.

Новости Пхукета

1 Марта 2023, 11:23 AM
Банк крови приглашает доноров. Фото: Phuket Info Center

Банк крови приглашает доноров. Фото: Phuket Info Center

Согласно опубликованному расписанию, выездные сессии начнутся 2 марта. Мобильные пункты либо расположатся в предоставленных местными организациями помещениях, либо будут организованы на базе специального медицинского автобуса.

График работы выездных пунктов следующий:

  • 2 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Камалы;
  • 7 марта – 09:00-15.00 – Phuket Technical College;
  • 8 марта – 10:00-15:00 – Holiday Inn Hotel;
  • 9 марта – 10:00-15:00 – Офис РЕА в Патонге;
  • 15 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Карона;
  • 16 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Чернг-Талей;
  • 19 марта – 10:00-18:00 – Baan & Beyond у Central Festival;
  • 21 марта – 10:00-15:00 – Центральный офис РЕА;
  • 22 марта – 10:00-15:00 – Khunmaeju Phuket;
  • 23 марта – 10:00-15:00 – Муниципалитет Чалонга;
  • 27 марта – 10:00-15:00 – Офис РЕА в Таланге;
  • 28 марта – 10:00-15:00 – Toyota Motors Phuket;
  • 29 марта – 10:00-15:00 – Центральный участок полиции;
  • 30 марта – 10:00-15:00 – Штаб полиции по восьмому региону;

31 марта – 10:00-15:00 – Управа округа Таланг.
Также кровь можно сдать в Банке крови при больнице Vachira Phuket Hospital, расположенной на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне. График приема доноров следуюший:

  • Будни дни – 8:30-20:00;
  • Сб, Вс, праздники – 8:30 to 15:00.
  • Monday to Friday – 8:30am to 8pm;

Vachira Phuket Hospital с радостью примет у доноров кровь любых групп, но особо острым сейчас является дефицит крови с отрицательным резус-фактором, поскольку она почти не встречается у тайцев. Телефон Банка крови при Vachira Phuket Hospital – 076-361234 доб. 1287.

Добавим, что собственную выездную кампанию для доноров проводит и пхукетский офис Красного Креста. Подробнее читайте здесь.

 

 

 

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