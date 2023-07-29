Граффити в стиле Бэнкси появилось на Пхукете

На Пхукете, возможно, появилась оригинальная работа Бэнкси – а возможно, и нет. Новое граффити в стиле британского художника украшает стену неприметного дома в Кароне, визуальное сходство с работами Бэнкси очевидно, но официального подтверждения нет.

Новости Пхукета

Рисунок находится на Patak Rd., и автор заранее попросил у владельца разрешения воспользоваться пустой стеной. Работу видно с главной дороги, если ехать от храма Wat Karon и притормозить у Sino House.

Редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» отправила запрос в организацию Pest Control с просьбой подтвердить или опровергнуть авторство Бэнкси. Ни подтверждения, ни опровержения пока не поступило, поэтому Пхукет волен гадать, действительно ли черепаха-таксистка – это след таинственного британца на пхукетских улицах.

Вы слышали о Бэнкси?

Работа выполнена баллончиком по трафаретам, то есть так, как работает Бэнкси, но трафареты одновременно позволяют и имитировать его стиль. Два жителя Карона рассказали The Phuket News, что перед появлением граффити к ним подходил некий англичанин, просивший разрешения расписать стену и уточнявший: «Вы слышали о Бэнкси?» В руках у мужчины были трафареты.

Анонимный гость обращался к Кенни, владельцу Karon Aussie Bar. Хозяин заведения рассказывает, что после серии вопросов мужчина представился как «один из 11 скаутов», выбирающих место для новой работы Бэнкси. Впрочем, британец поспешил покинуть допрос, как только Кенни отвлекся на других посетителей.

Ребенок в дождевике, едущий верхом на черепахе-такси, появился в итоге на стене у Робина Гаутами, который коротко пообщался с мужчиной с трафаретами и баллончиками. Робин рассказывает, что вопрос о граффити застал его врасплох.

«Я поначалу был обеспокоен, поскольку меня в первый раз попросили о таком. Меня тревожило, что именно он собирался рисовать. Но он показал мне эскиз, перед тем, как приступить к работе. И я ответил утвердительно», – рассказал Робин.

Робин живет в доме на Patak Rd. уже 18 лет. До этого июня постройка едва ли была чем-то примечательна в художественном смысле, да и сам Карон в плане уличного искусства – это отнюдь не Мекка стрит-арта да по пхукетским масштабам.

Старый город Пхукета уже давно знаменит на весь Таиланд своими рисунками на стенах, среди которых есть и портреты Рамы IX, и сцены перанаканской жизни, и абстрактные композиции. Туристы охотно фотографируют эти граффити, так что слава Пхукет-Тауна постепенно распространяется по миру, а некоторые из работ принадлежат весьм известным художникам, таким как Алекс Фейс, прозванный «тайским Бэнкси».

У Алекса в прошлом году была индивидуальная выставка в Бангкоке, причем проходила она параллельно с экспозицией работ самого Бэнкси, хотя и менее масштабно.

Возможно, теперь Таиланд сможет показывать гостям собственную работу британца, но нужно подтверждение Pest Control, единственной организации, уполномоченной заверять работы анонимного художника.

«Конечно, картина мне нравится. Поэтому я оставлю ее там, где она есть», – говорит Робин про ребенка с черепахой, украсивших его стену в Кароне.

«Мне нравятся мелкие детали. Картинка выглядит простой издалека, но там много подробностей. Если вы присмотритесь, то увидите их», – добавляет он.

По словам мужчины, таинственный художник завершил граффити примерно за 10-15 минут. При этом мастеру совершенно не помешал дождь – разве что, он надел на голову кепку.

«Я и не думал, что он управится так быстро!» – удивляется Робин.

Черепаха со смыслом

Загадкой для Робина остается месседж, который автор (будь то Бэнски или нет) хотел послать этой новой работой. Не секрет, что британец известен социально-политическим звучанием работ.

Одни из самых частых персонажей Бэнкси – дети (носители наивности и доброты) и крысы (свободные, хотя и не всегда милые обитатели улиц). И тех, и других он противопоставляет обывателям, конформистам и стражам порядка, таким как полицейские или солдаты.

Многие работы – это ярки социальные метафоры конфликта между живым, стихийным, искренним – и офисным, казенным, закованным в цепи стереотипов и норм. Типична для Бэнски и игра с цветом, когда в черно-белом сюжете мастер точечно выделяет одну главную деталь, такую как букет цветов или воздушный шар.

Одной из наиболее ярких акций Бэнкси в последние годы стала продажа знаменитой «Девочки с шаром» на аукционе Sotheby’s. Как только аукционист в третий раз ударил молотком, объявив о продаже картины за миллион фунтов стерлингов, в раме включился шредер, начавший резать полотно на куски. Картина демонстративно отказалась продаваться.

«Я все еще пытаюсь понять политический смысл этой работы», – говорит Кенни из Karon Aussie Bar.

«Хотел ли он сказать, что такси ездят медленно, как черепахи? Или какой-то другой смысл? Во всех его работах есть политическая тема и политический смысл. Но может, ему просто попалось медленное такси?» – пытается рассуждать владелец бара в туристической части Пхукета.

Для себя он, как и Робин, видит в граффити подспорье бизнесу, восстанавливающемуся после пандемии. И не исключает, что художник оставил граффити на стене, чтобы поддержать бизнесменов от индустрии гостеприимства.

Впрочем, в обузданной черепахе с флажком «Такси» можно найти и прямо противоположный смысл. В свое время эти животные совершенно однозначно отреагировали на превращение их дома туристическое направление мирового уровня. Черепахи просто взяли и покинули Пхукет, и теперь осторожно появляются на острове в лучшем случае в количестве двух-трех в год.

Хотя большая черепаха на картине выглядит вполне себе довольной. Видимо, кого-то она охотно покатает и сейчас – но, похоже, не любого и, похоже, не на коммерческой основе.