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Грабитель вынес из ювелирного магазина золота на миллион бат за 30 секунд

Полиция провинции Удон-Тхани разыскивает мужчину, совершившего дерзкое ограбление ювелирного магазина Aurora в торговом центре Tesco Lotus Rangsina Market. По состоянию на середину дня среды, 12 ноября, подозреваемый задержан не был, а само ограбление, как пишет Bangkok Post, произошло за день до этого. Оружия при себе у грабителя не было, вместо этого он положился на скорость и напор.

Новости Пхукета

12 Ноября 2019, 02:45 PM
В провинции Удон-Тхани ограбили ювелирный магазин. За 30 секунд грабитель успел сложить в свою сумку почти килограмм золота. Фото: Udonthaniupdate / Bangkok Post

В провинции Удон-Тхани ограбили ювелирный магазин. За 30 секунд грабитель успел сложить в свою сумку почти килограмм золота. Фото: Udonthaniupdate / Bangkok Post

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в фартуке и с закрытым медицинской маской лицом подбегает к прилавку ювелирного магазина, разбивает броском камня витрину, перепрыгивает через прилавок и начинает лихорадочно сгребать в сумку ювелирные изделия.

Одна из сотрудниц магазина сразу же выбегает наружу, тогда как вторая некоторое время мечется внутри, после чего садится на корточки и в страхе закрывает голову.

Грабитель в итоге проводит в магазине около 30 секунд, после чего убегает с добычей. Как пишет Bangkok Post, охрана Tesco Lotus не смогла настигнуть преступника.

Сотрудницы ограбленного магазина заявили полиции, что грабителю удалось вынести ювелирных изделий из золота на сумму в 1,1 млн бат. Суммарная масса похищенных украшений, согласно их заявлению, составила свыше 800 г.

 

 

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