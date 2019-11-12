Грабитель вынес из ювелирного магазина золота на миллион бат за 30 секунд

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в фартуке и с закрытым медицинской маской лицом подбегает к прилавку ювелирного магазина, разбивает броском камня витрину, перепрыгивает через прилавок и начинает лихорадочно сгребать в сумку ювелирные изделия.
Одна из сотрудниц магазина сразу же выбегает наружу, тогда как вторая некоторое время мечется внутри, после чего садится на корточки и в страхе закрывает голову.
Грабитель в итоге проводит в магазине около 30 секунд, после чего убегает с добычей. Как пишет Bangkok Post, охрана Tesco Lotus не смогла настигнуть преступника.
Сотрудницы ограбленного магазина заявили полиции, что грабителю удалось вынести ювелирных изделий из золота на сумму в 1,1 млн бат. Суммарная масса похищенных украшений, согласно их заявлению, составила свыше 800 г.