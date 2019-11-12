Грабитель вынес из ювелирного магазина золота на миллион бат за 30 секунд

Полиция провинции Удон-Тхани разыскивает мужчину, совершившего дерзкое ограбление ювелирного магазина Aurora в торговом центре Tesco Lotus Rangsina Market. По состоянию на середину дня среды, 12 ноября, подозреваемый задержан не был, а само ограбление, как пишет Bangkok Post, произошло за день до этого. Оружия при себе у грабителя не было, вместо этого он положился на скорость и напор.

Новости Пхукета

12 Ноября 2019, 02:45 PM

В провинции Удон-Тхани ограбили ювелирный магазин. За 30 секунд грабитель успел сложить в свою сумку почти килограмм золота. Фото: Udonthaniupdate / Bangkok Post