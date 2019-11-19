Грабитель на мотоцикле сорвал две золотые цепочки с шеи россиянки в Паттайе

Как пишет Bangkok Post, туристка из России Елена Панкратова стала жертвой уличного грабителя в Паттайе около 23:30 воскресенья, 17 ноября. Инцидент произошел на Soi Wat Bunkanjanaram.
Женщина возвращалась в отель с мужем и трехлетней дочкой в коляске. По пути 25-летняя мать остановилась и нагнулась к ребенку, и в этот момент подъехавший сзади грабитель на мотоцикле сорвал с ее шеи две золотые цепочки и скрылся.
Похищенные ювелирные изделия туристка оценила в эквивалент 55 тыс. бат. Полиция приняла заявление потерпевшей и начала расследование.