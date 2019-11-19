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Грабитель на мотоцикле сорвал две золотые цепочки с шеи россиянки в Паттайе

Приехавшая на отдых в Таиланд туристка из России стала жертвой уличного грабителя в Паттайе. Злоумышленник на мотоцикле сорвал с шеи женщины две золотые цепочки, когда она наклонилась к коляске с ребенком. Находившийся рядом муж помешать грабителю не смог.

Новости Пхукета

19 Ноября 2019, 02:59 PM
Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, туристка из России Елена Панкратова стала жертвой уличного грабителя в Паттайе около 23:30 воскресенья, 17 ноября. Инцидент произошел на Soi Wat Bunkanjanaram.

Женщина возвращалась в отель с мужем и трехлетней дочкой в коляске. По пути 25-летняя мать остановилась и нагнулась к ребенку, и в этот момент подъехавший сзади грабитель на мотоцикле сорвал с ее шеи две золотые цепочки и скрылся.

Похищенные ювелирные изделия туристка оценила в эквивалент 55 тыс. бат. Полиция приняла заявление потерпевшей и начала расследование.

 

 

 

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