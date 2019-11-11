Грабитель на мотоцикле ограбил два минимаркета за час

Полиция ищет мужчину, ограбившего два минимаркета Family Mart на Пхукете в течение одного часа. Оба преступления были совершены одинаковым способом.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Сомпонг Тхипапакун, первое ограбление было совершено около 4:50 утра воскресенья, 10 ноября, в Вичите.

Злоумышленник зашел в Family Mart как обычный покупатель, направился в секцию с кухонными принадлежностями и взял один из выставленных на продажу ножей. Затем под угрозой применения оружия мужчина потребовал у сотрудниц магазина, чтобы они отдали ему наличные из кассы. Добычей грабителя стали около 1 тыс. бат.

Час спустя, около 5:40 утра, в полицию поступило сообщение об аналогичном ограблении минимаркета Family Mart в Пхукет-Тауне. Грабитель также вооружился ножом в секции кухонных принадлежностей и заставил сотрудниц отдать ему деньги из кассы. По словам полковник Тхипапакуна, в этот раз его добыча составила около 1,5 тыс. бат. В обоих случаях подозреваемый скрылся с места событий на мотоцикле.

Полковник Тхипапун отметил, что полиция уже отследила подозреваемого до Кхао-Лака, где он за день до совершения преступлений покупал спортивную футболку, в которой и отправился грабить минимаркеты. Мужчина сфотографировался с обновкой и был затем опознан владельцем магазина спортивной формы.





