Грабитель из Лопбури приговорен к смертной казни

Суд в Бангкоке вынес приговор бывшему директору начальной школы, ограбившему ювелирный магазин в Лопбури и убившему трех человек в январе этого года. Вердикт суда – высшая мера наказания.

27 Августа 2020, 06:13 PM

Праситтичай Кхаокэу был приговорен судом к высшей мере наказания. Фото: Pornprom Satrabhaya

Вердикт по резонансному делу был вынесен Уголовным судом Таиланда в четверг, 27 августа. Ограбивший ювелирный магазин бывший директор начальной школы Праситтичай Кхаокэу был приговорен к смертной казни. Обвинения против грабителя были предъявлены по девяти пунктам, включая три убийства и одно покушение на убийство. Суд признал 38-летнего мужчину виновным по всем статьям.

Напомним, ювелирный магазин Aurora в торговом центре Robinson в провинции Лопбури был ограблен вечером 9 января. Вооруженный пистолетом с глушителем мужчина ворвался в магазин и начал стрелять, после чего скрылся с золотыми украшениями на сумму в свыше полумиллиона бат.

Грабитель был одет в черную рубашку и камуфляжные брюки, лицо преступника скрывала вязаная маска-балаклава. Мужчина скрылся с места событий на скутере Yamaha Fino без номеров, попутно застрелив охранника торгового центра.

В общей сложности в результате стрельбы погибли три человека: двухлетний ребенок, женщина и упомянутый выше сотрудник службы охраны. Ранения получили еще четыре человека.

На розыск и арест грабителя у полиции ушло менее двух недель. После задержания мужчина сознался в совершении преступления. Часть похищенных ювелирных украшений была обнаружена полицейскими в доме его отца.

Примечательно, что через два дня после ограбления господин Кхаокэу выложил в Facebook серию личных фотографий, на которых он, как ни в чем не бывало, отмечал День детей с супругой и ребенком.



