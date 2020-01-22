Руководитель Королевской полиции Таиланда Чактхип Чайджинда объявил об аресте преступника, ограбившего ювелирный магазин в Лопбури и убившего трех человек, включая двухлетнего ребенка.

Новости Пхукета

22 Января 2020, 01:47 PM

Грабитель из Лопбури арестован, подтвердил начальник полиции Таиланда. Фото: TV Channel 8

Как сообщает газета Post Today, генерал Чайджинда объявил об аресте подозреваемого утром 22 января. При этом, согласно заявлению главы полиции, тот уже сознался в совершении преступления.

Генерал Чайджинда не назвал полного имени задержанного, упомянув лишь его прозвище – мистер Гольф. Обвинения против грабителя будут предъявлены по шести пунктам.

Издание Khaosod English указывает, что мистер Гольф – это 38-летний директор школы Wat Pho Chai School в Сингбури по имени Праситтичай Кхаокэу.

Напомним, ювелирный магазин Aurora в торговом центре Robinson в провинции Лопбури был ограблен в районе 20:40 вечера четверга, 9 января. Вооруженный пистолетом с глушителем мужчина ворвался в магазин и начал стрелять, после чего скрылся с золотыми украшениями на сумму в районе 500 тыс. бат.

Грабитель был одет в черную рубашку и камуфляжные брюки, лицо преступника скрывала вязаная маска-балаклава. Мужчина скрылся с места событий на скутере Yamaha Fino без номеров, попутно застрелив охранника торгового центра.

В общей сложности в результате стрельбы погибли три человека: двухлетний ребенок, женщина и упомянутый выше сотрудник службы охраны. Ранения получили еще четыре человека.