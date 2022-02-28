GPO: Таиланду не грозит нехватка «Фапиравира»

Таиланду не грозит дефицит препарата «Фапиравир», активно применяющегося в стране для лечения пациентов с COVID-19. Соответствующее заявление сделала 26 февраля Правительственная фармацевтическая организация (GPO) Таиланда. Таким образом власти отреагировали на жалобу Общества сельских врачей (RDS), пожаловавшего на то, что в некоторых больницах не хватает медицинских средств. В GPO полагают, что речь идет о единичных случаях, а не о явлении в масштабах всей страны.

Новости Пхукета

28 Февраля 2022, 10:00 AM

Эффективность «Фапиравира» против COVID-19 вызывает вопросы, но и лекарства с доказанным эффектом тоже пока нет ни одного.