GPO: Таиланду не грозит нехватка «Фапиравира»

Заместитель директора GPO Сирикун Метхивирангсан заверила, что непосредственно лишь в резерве организации имеется 24 млн таблеток «Фавипиравира», а еще 60 млн доз находятся в производстве. Свои запасы есть и у структурных подразделений GPO.
Госпожа Метхивирангсан подчеркнула, что GPO начала собственное производство «Фавипиравира» в сентябре, так что доступ к этому препарату «относительно легкий». Проявляется это, в частности, в том, что Минздрав никак не ограничивает доступ людей к этому лекарству при диагностированном коронавирусе с требующими лечения симтомами.
Напомним, что дискуссия о применении «Фапиравира» для лечения COVID-19 ведется с самого начала пандемии и единогласного мнения относительно его эффективности нет. При этом, к примеру, в России препарат включен в рекомендации по лечению COVID-19 и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В Таиланде его для лечения коронавирусной инфекции также применяют.