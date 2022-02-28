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GPO: Таиланду не грозит нехватка «Фапиравира»

Таиланду не грозит дефицит препарата «Фапиравир», активно применяющегося в стране для лечения пациентов с COVID-19. Соответствующее заявление сделала 26 февраля Правительственная фармацевтическая организация (GPO) Таиланда. Таким образом власти отреагировали на жалобу Общества сельских врачей (RDS), пожаловавшего на то, что в некоторых больницах не хватает медицинских средств. В GPO полагают, что речь идет о единичных случаях, а не о явлении в масштабах всей страны.

Новости Пхукета

28 Февраля 2022, 10:00 AM
Эффективность «Фапиравира» против COVID-19 вызывает вопросы, но и лекарства с доказанным эффектом тоже пока нет ни одного.

Эффективность «Фапиравира» против COVID-19 вызывает вопросы, но и лекарства с доказанным эффектом тоже пока нет ни одного.

Заместитель директора GPO Сирикун Метхивирангсан заверила, что непосредственно лишь в резерве организации имеется 24 млн таблеток «Фавипиравира», а еще 60 млн доз находятся в производстве. Свои запасы есть и у структурных подразделений GPO.

Госпожа Метхивирангсан подчеркнула, что GPO начала собственное производство «Фавипиравира» в сентябре, так что доступ к этому препарату «относительно легкий». Проявляется это, в частности, в том, что Минздрав никак не ограничивает доступ людей к этому лекарству при диагностированном коронавирусе с требующими лечения симтомами.

Напомним, что дискуссия о применении «Фапиравира» для лечения COVID-19 ведется с самого начала пандемии и единогласного мнения относительно его эффективности нет. При этом, к примеру, в России препарат включен в рекомендации по лечению COVID-19 и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В Таиланде его для лечения коронавирусной инфекции также применяют.

 

 

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