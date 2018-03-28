Готовность тоннеля в Чалонге выросла на 6% за пять недель

Прогресс в прокладке тоннеля за пять недель с 19 февраля по 27 марта составил 6%. В настоящий момент проект готов на 40%.

28 Марта 2018 11:33:29

Прокладка тоннеля под кольцом Чалонга должна завершиться через год. Фото: The Phuket News

О семипроцентном прогрессе на стройплощадке у кольца Чалонга сообщил на встрече с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лохамут.

Встреча состоялась во вторник, 27 марта, и была посвящена ходу реализации проекта и, в частности, борьбы с пробками, которые вызывает стройка, сообщила PR-служба пхукетской администрации.

Как говорится в сообщении PR-службы, господин Лохамут проинформировал губернатора, что пробки в районе кольцевой развязки стали меньше, после того как губернатор распорядился реорганизовать схему движения и расширить доступное для транспорта пространство. Соответствующее распоряжение было выполнено.

«Готовность объекта достигла 40%. Мы ожидаем, что он будет завершен в апреле 2019 года», – добавил господин Лохамут.

Губернатор провинции также отметил, что пробки на подъезде к кольцу со стороны Раваи стали меньше. По его словам, «проблема уменьшилась на 50-60%». Господин Плодтхонг связал это с выполнением его распоряжения по реорганизации дорожного движения.