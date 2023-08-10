Госведомства в Таиланде закроются на три дня в связи с Днем матери

Таиланд готовится отпраздновать День матери, отмечающийся в стране 12 августа. Поскольку праздник, совпадающий с днем рождения Королевы-Матери Сирикит, выпал на субботу, следующий понедельник – 14 августа – также будет нерабочим днем.

Новости Пхукета

10 Августа 2023, 05:10 PM

В связи с днем рождения Королевы-Матери Сирикит все госведомства в Таиланде будут закрыты 12-14 августа. Фото: PRD Thailand

После завершения рабочего дня в пятницу, 11 августа, все государственные учреждения уйдут на трехдневные выходные и вернутся к работе только утром вторника, 15 августа. В частности, в понедельник не будут работать Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства, окружные управы.

День матери входит в список утвержденных Центробанком нерабочих дней для финансовых организаций, поэтому все основные отделения тайских банков будут закрыты 12-14 августа. Работать будут только отделения в торговых центрах.

Также понедельник будет нерабочим днем во многих негосударственных организациях. Как правило, День матери включают в список выходных большинство фирм и предприятий.

Законодательного запрета на продажу спиртного в День матери нет, хотя считается правилом хорошего тона воздерживаться от излишних возлияний в важную дату. Также 12 августа по всей стране проходят различные благотворительные мероприятия, включая донорские акции (на Пхукете они будут в Limelight и Phuket RBC), а также коллективные уборки улиц, парков, храмовых территорий и пляжей.

Королеве-Матери Сирикит в этом этом году исполняется 91 год. Будущая супруга Пхумипона Адульядета Великого (Рамы IX) родилась 12 августа 1934 года в семье Принца и Чантхабури и его актрисы, носившей титул Мом Луанг. К моменту рождения дочери Принц Наккхатра Мангала уже перешел с военной службой на дипломатическую, так что детство Мом Раджавонг Сирикит прошло в значительной мере за границей. С будущим Королем Рамой IX она познакомилась в Париже.

В Их Величество родились четверо детей: Принцесса Убонратана, Принц Маха Вачиралонгкорн, Принцесса Сириндхорн и Принцесса Чулабхорн. Его Величество Маха Вачиралонгкорн был коронован как Рама Х в 2019 году.