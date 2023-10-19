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Госведомства в Таиланде будут закрыты 23 октября

Иммиграционное бюро и другие государственные учреждения Таиланда не будут работать в понедельник, 23 октября, в связи с государственным праздником – Днем Короля Чулалонгкорна (Рамы V). В пятницу, 20 октября, ведомства будут работать в обычном режиме.

Новости Пхукета

19 Октября 2023, 03:18 PM
Таиланд готовится отметить День Рамы V в следующий понедельник. Коллаж: PR Patong, RTN 3rd NAC

Таиланд готовится отметить День Рамы V в следующий понедельник. Коллаж: PR Patong, RTN 3rd NAC

Сообщая о нерабочем днем 23 октября, Иммиграционное бюро отметило, что не будет учитывать понедельник в системе штрафов, если просрочка той или иной процедуры сведется только к одному этому дню. В таком случае можно посетить офис Иммиграционного бюро 24 октября и избежать наказания.

О том, будет ли действовать аналогичное правило в других ведомствах, информации нет. При этом следует учитывать, что День Чулалонгкорна является нерабочим не только для Департамента наземного транспорта или Департамента трудоустройства, но и для всех дипломатических учреждений Таиланда за рубежом. Посольства и консульства не будут работать 23 октября.

Также День Рамы V входит в составляемый Центробанком список праздничных дней для финансовых организаций. Основные отделения всех банков работать 23 октября не будут, но получить банковские услуги можно будет в отделениях при торговых центрах.

 

 

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