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Гостям Таиланда напомнили о запрете электронных сигарет в стране

В начале высокого туристического сезона Департамент акцизов решил напомнить туристам о том, что электронные сигареты, вейпы и все жидкости для подобных устройств находятся в Таиланде под запретом, а ввоз их на территорию страны является нарушением закона.

Новости Пхукета

9 Ноября 2018, 09:18 AM
Фото: Worrapon Payakum / Bangkok Post

Фото: Worrapon Payakum / Bangkok Post

Как заявил глава Департамента акцизов Патчара Анунтасилпа, напомнить о запрете на электронные сигареты было решено после того, как сразу несколько зарубежных посольств «пожаловались» ведомству на то, что их граждан оштрафовали за нелегальный ввоз запрещенных курительных устройств в страну.

Согласно Закону о таможне, нелегальный ввоз электронных сигарет карается штрафом в четырехкратном размере стоимости ввезенной продукции и/или тюремным сроком вплоть до 10 лет, пишет Bangkok Post.

При этом сам господин Анунтасилпа добавил, что ввоз многоразовых устройств, имитирующих внешним видом обычные сигареты (cigalike), карается штрафом в размере 6800 бат за упаковку. Чиновник не уточнил, с чем связан необычный размер штрафа и в каком законе он прописан.

 

 

 

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