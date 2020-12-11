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Госслужащие Пхукета дали слово бороться с коррупцией

Государственные служащие Пхукета дали торжественное обещание бороться с коррупцией и обеспечивать прозрачность деятельности своих ведомств. Совместное заявление было приурочено к Дню борьбы с коррупцией в Таиланде (9 декабря).

Новости Пхукета

11 Декабря 2020, 01:09 PM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: NNT

Фото: NNT

Фото: NNT

Фото: NNT

Фото: NNT

Фото: NNT

Фото: NNT

Фото: NNT

Мероприятие в честь Дня борьбы с коррупцией прошло в здании Phuket Provincial Hall. Участие в нем приняли вице-губернатор Пхичет Панапхонг, главный прокурор провинции Таван Суканйиран, директор местного отделения Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Суксан Прасарн-Э, а также представители различных государственных ведомств и местных администраций.

В ходе мероприятия муниципалитеты Пхукет-Тауна и Вичита получили сертификаты признания особых усилий в поддержании прозрачности в работе. Соответствующие сертификаты выдает NACC.

«Все служащие государственных организаций должны быть достойными людьми и осуществлять управлением на основании морали и этики, честности, прозрачности, принципиальности и следования государственным предписаниям. Важно фокусироваться на результатах работы, которые все смогут соответствующим образом проверить на соответствие правительственным предписаниям», – заявил вице-губернатор Панапхонг.

 

 

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