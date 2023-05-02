Госпитализации с COVID-19 выросли еще на 66% в Таиланде

Тайский Минздрав опубликовал новую статистику по госпитализациям пациентов с коронавирусной инфекцией. Начавшаяся после Сонгкрана волна заболеваемости пока не идет на спад. За неделю с 9 по 15 апреля было 435 госпитализаций, за 16-22 ареля – 1088 случаев, за 23-29 апреля – 1811. Смертность, впрочем, остается невысокой. Показатель за три недели – две смети, пять смертей и 10 смертей соответственно, такие цифры озвучил Департамент по контролю за распространением заболеваний (DDC).

Новости Пхукета

2 Мая 2023, 04:53 PM

Вакцинация от COVID-19 в Таиланде. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Прогноз медиков на ближайшее время пессимистичный, поскольку в мае в Таиланде начнется сезон дождей, а также стартует учебный год в тайских школах и университетах. На фоне дождливой погоды заболеть будет легче, а возвращение детей в учебные заведения создаст условия для передачи болезни от заразившихся к здоровым, пишет Bangkok Post.

По состоянию на 29 апреля 157 пациентов находились в больницах с диагностированным воспалением легких, вызванным коронавирусной инфекцией (за неделю до этого таких пациентов было 72). Количество новых пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, выросло с 35 до 79, то есть в обоих случаях речь идет об удвоении показателей.

Говоря о перспективах мая, профессор-вирусолог Йонг Пувораван из Университета Чулалонгкорна привел еще один фактор, который может сейчас способствовать распространению вируса. Это массовые мероприятия в преддверии назначенных на 14 мая парламентских выборов.

Основная доля заражений приходится на «Омикрон» и его подварианты, отличающиеся тем, что, как правило, не вызывают тяжелого течения болезни, отметил доктор Пувораван. Также свою роль играет высокий уровень вакцинации тайского населения, хотя многие жители страны не обновляли прививки с прошлого года на фоне того, что угроза коронавируса ушла на второй план.

Профессор Пувораван повторил призыв к гражданам сделать бустерные прививки (ревакцинироваться), чтобы в случае заражения болезнь протекала легко. Особенно актуально это для пациентов из группы риска, так называемой группы 608. К ним тайские медики относят лиц старше 60 лет, беременных женщин и пациентов с семью типами хронических «состояний» (с респираторными и кардиоваскулярными заболеваниями, с хроническими болезнями почек, перенесенным инсультом, ожирением, раком и диабетом).

Директор DDC Тарет Кратсанайравивонг в одном из апрельских выступлений отмечал, что у его ведомства вызывает опасение высокое количество вообще не привитых лиц старшего возраста. DDC оценивает их число в 2 млн человек и более. При этом именно на престарелых приходится значительная часть смертей от COVID-19 в нынешнюю волну.

«Мы настоятельно рекомендуем, чтобы люди прививались, включая получение бустерных доз. Сейчас можно и нужно сделать прививку и от COVID-19, и от гриппа одновременно. Побочных эффектов от этого сочетания нет», – добавил господин Кратсанайравивонг.

На Пхукете отдельных центров вакцинации сейчас, поэтому медики приглашают на прививки просто в больницы во главе с Vachira Phuket Hospital. Выступая для Radio Thailand Phuket и NNT, директор больницы Вирасак Лортхонгам сразу после Сонгкрана пригласил жителей острова на ревакцинацию в Vachira Hospital. Приглашение было адресованы и местным жителям, и гостям Пхукета.

«Vachira Phuket Hospital готова позаботиться и о людях, и о туристах. Мы предлагаем вакцинацию как гражданам страны, так и гостям, если они нуждаются в бустерной дозе, особенно те, кто в предыдущий раз получал вакцину более четырех месяцев назад», – отметил доктор Лортхонгам.

«И в любом случае мы просим людей не быть беспечными», – добавил он. В частности, врач подчеркнул сохраняющуюся актуальность ношения масок в общественных местах, а также самоизоляции и сдачи тестов на COVID-19 при появлении простудных синдромов.

«Вспышки вирусных заболеваний обычно начинаются вместе с сезоном дождей или на старте учебного семестра в образовательных учреждениях. Поэтому май-июнь – это подходящий момент для получения бустера», – говорил тогда же профессор Пувораван из Университета Чулалонгкорна.