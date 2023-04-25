Госпитализации и смерти по причине COVID-19 выросли на 150% после Сонгкрана

Департамент контроля за распространением заболеваний (DDC) опубликовал цифры, иллюстрирующие масштабы новой волны COVID-19, начавшейся после Сонграна и подтолкнувшей медиков публично выступить с призывами к ревакцинации. По данным Минздрава, показатели и госпитализаций,и смертей за первую неделю после праздников выросли в два с половиной раза по сравнению с предыдущими семи днями.

Новости Пхукета

25 Апреля 2023, 09:56 AM

Работа прививочного центра на Пхукете в 2022 году. Фото: Radio Thailand Phuket

За неделю с 16 по 22 апреля DDC зафиксировал 1088 госпитализаций с COVID-19 против 435 за семь дней с 9 по 15 апреля, пишет Bangkok Post. Связанные с коронавирусной инфекцией смерти составили пять против двух, приводит статистику официальных лиц Bangkok Post.

Также в два с половиной раза – с 30 до 73 – выросло число пациентов, принятых на стационарное лечение с воспалением легких. Почти в два раз – с 19 до 35 – увеличилось количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Масштабы новой волны заражений значительно ниже того, что наблюдалось в прошлом году, однако цифры подтверждают обоснованность опасения Минздрава и его призывы сделать бустерные прививки от COVID-19. Вакцинация необходима именно для того, чтобы при заражении болезнь протекала максимально легко и не требовала госпитализации.

Также директор DDC Тарет Кратсанайравивонг вновь отметил, что у его ведомства вызывает опасение высокое количество вообще не привитых лиц старшего возраста. DDC оценивает их число в 2 млн человек и более, при этом престарелые входят в группу повышенного риска по COVID-19. Четыре из пяти летальных случаев, произошедших из-за коронавируса 16-22 апреля, – это смерти пациентов старшего возраста.

«Мы настоятельно рекомендуем, чтобы люди прививались, включая получение бустерных доз. Сейчас можно и нужно сделать прививку и от COVID-19, и от гриппа одновременно. Побочных эффектов от этого сочетания нет», – добавил господин Кратсанайравивонг.

На этом фоне администрация Бангкока уже начала работу по возобновлению функционирования прививочных центров, закрытых в прошлом году на фоне снижения угрозы COVID-19. На Пхукете отдельных центров вакцинации тоже не осталось, поэтому медики приглашают на прививки просто в больницы во главе с Vachira Phuket Hospital.