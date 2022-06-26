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Горящий мотоцикл без водителя обнаружили в Патонге

Полиция устанавливает личность водителя, бросившего свой мотоцикл горящим на въезде в Патонг. Объятый пламенем байк Yamaha был обнаружен на обочине шоссе у храма Wat Suwan Khiri Wong около 20:35 вечера 24 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Июня 2022, 01:33 PM
У храма Wat Suwan Khiri Wong в Патонге сгорел скутер. Фото: Полиция Патонга

У храма Wat Suwan Khiri Wong в Патонге сгорел скутер. Фото: Полиция Патонга

У храма Wat Suwan Khiri Wong в Патонге сгорел скутер. Фото: Полиция Патонга

У храма Wat Suwan Khiri Wong в Патонге сгорел скутер. Фото: Полиция Патонга

У храма Wat Suwan Khiri Wong в Патонге сгорел скутер. Фото: Полиция Патонга

У храма Wat Suwan Khiri Wong в Патонге сгорел скутер. Фото: Полиция Патонга

Первыми на место событий приехали полицейские, которые попытались потушить горящий мотоцикл водой, но справиться с огнем не смогли. На место событий пришлось вызвать пожарным, которые, погасили пламя, но Yamaha к тому моменту полностью сгорела.

Полиция подтвердила, что водителя (или хозяина) мотоцикла нигде поблизости не было. Обстоятельства произошедшего пока не выяснены. Полиция лишь предполагает, что Yamaha могла загореться под ездоком, и тот в панике убежал.

Впрочем, номерные знаки уцелели в достаточной мере, чтобы установить владельца. Транспортное средство оказалось зарегистрированным на Пхукете.

 

 

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