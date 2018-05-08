Городской автобус сгорел на маршруте в Бангкоке

Бангкокский автобус 40-го маршрут (Лам-Сали – Южный терминал) загорелся на улице Sukhumvit Rd. в районе Эккамай утром 8 мая.

8 Мая 2018 17:59:21

Фото: Ruamduay Chuaykan / Bangkok Post

Возгорание в моторном отсеке автобуса произошло около 9:30 утра, когда он находился в районе торгового-центра Gateway. Пассажиры и водитель успели оперативно покинуть автобус, прежде чем пламя полностью поглотило транспортное средство.

Официальные лица назвали короткое замыкание в качестве предварительной причины возникновения пожара, пишет газета Bangkok Post. Соответствующую версию озвучила и столичная полиция. К настоящему моменту уже подтверждено, что автобус работал на сжиженном природном газе.

Сгоревший автобус был марки китайской Golden Dragon и принадлежал компании Pornpin Transport Co. Официальные лица намерены проверить все автобусы Golden Dragon, работающие на маршруте номер 40 в тайской столице.