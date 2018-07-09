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Горный кросс King of the Mountain 2018

Дата/Время начала: 2 Сентября 2018 07:00:00 - 2 Сентября 2018 12:00:00

Забег по пересеченной местности King of the Mountain (Царь горы) – популярное спортивное событие и у местных бегунов, и у гостей острова. Маршрут пролегает по гористой местности в природном заказнике Khao Phra Thaew, окружающем спортклуб Thanyapura. По пути участников ждут зеленые джунги, живописные водопады и многое другое. А выбор из трех дистанций различной протяженности (фановый забег на 4 км, кросс на 8 км и кросс на 15 км) позволяет любому желающими выбрать вариант по душе. Подробная информация по эл. почте events@thanyapura.com и телефону 076 336 000.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Супарат Тханнуй
Адрес : Thanyapura Health & Sports Resort
телефон : 076 336 000

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