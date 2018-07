Горный кросс King of the Mountain 2018 Дата/Время начала: 2 Сентября 2018 07:00:00 - 2 Сентября 2018 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Забег по пересеченной местности King of the Mountain (Царь горы) – популярное спортивное событие и у местных бегунов, и у гостей острова. Маршрут пролегает по гористой местности в природном заказнике Khao Phra Thaew, окружающем спортклуб Thanyapura. По пути участников ждут зеленые джунги, живописные водопады и многое другое. А выбор из трех дистанций различной протяженности (фановый забег на 4 км, кросс на 8 км и кросс на 15 км) позволяет любому желающими выбрать вариант по душе. Подробная информация по эл. почте events@thanyapura.com и телефону 076 336 000. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Супарат Тханнуй Адрес : Thanyapura Health & Sports Resort телефон : 076 336 000 Добавьте новостную ленту на свой сайт