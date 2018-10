Good Shepherd и PHBGTU приглашают на Мельбурнский кубок

Благотворительный бал, приуроченный к главным скачкам Австралии, состоится 6 ноября в Outrigger.

27 Октября 2018 09:00:00

В каждой стране есть такие особенные дни, когда движение на улицах замирает, прохожие исчезают с тротуаров, в каждой квартире и каждом баре включается телевизор. В Австралии это происходит в ноябре, когда на ипподроме Flemington Park разыгрывают Мельбурнский кубок. Причем главные скачки года – событие в равной мере спортивное и светское.

Если вы не слышали о Мельбурнском кубке, то начать стоит со второго названия этого события. В Австралии оно известно под именем «дня, когда останавливается нация». Гонки в Мельбурне действительно останавливают жизнь на целом континенте.

Первые забеги на Мельбурнский кубок состоялись в 1861 году, и за прошедшие полтора столетия мероприятие выросло до главного светского события в жизни Австралии, а в штате Виктория день соревнований является официальным выходным. Как правило, континент начинает готовиться к мероприятиям заранее. Дамы подбирают изысканные наряды (и главное – женские шляпки), джентельмены выбирают галстуки и пиджаки, рестораны разрабатывают специальные меню, в парках и на площадях организуются массовые гуляния, карнавалы и детские праздники.

Разумеется, если бы все это ограничивалось одним Флеммингтоном, то говорить о Мельбурнском кубке особого смысла не было, но фестиваль давно шагнул за пределы штата Виктория и страны.

В этом году главные скачки Австралии состоятся во вторник, 6 ноября. Австралийцам Пхукета в этот день придется встать пораньше, но не для того, чтобы заняться привычными для буднего дня делами, а чтобы уже к 9:00 быть в бальном зале Similan Ballroom отеля Outrigger Laguna Beach Resort, где состоится благотворительный бал, приуроченный к Мельбурнскому кубку. Организаторы мероприятия – фонды Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us, которые не упускают возможность поддержать традицию, хорошо провести время и собрать средства на помощь нуждающимся детям.

Главным событием первой половины дня в Outrigger станет конкурс нарядов The Pavilions Fashions on the Field, по итогам которого судейская коллегия вручит награды за лучшую шляпку, лучший мужской и женский костюм, самую стильную пару и самый стильный столик.

В 11:00 начнется непосредственно трансляция скачек, а когда гонки закончатся – танцы, благотворительный аукцион и раздача призов от спонсоров мероприятия. Как правило отели и рестораны предлагают весьма соблазнительные лоты, стоимость которых в обычном формате достигает десятков тысяч бат.

Все мероприятие продлится вплоть до 14:00 и будет сопровождаться угощением и напитками в формате «фри флоу» в течение всех пяти часов события. Как уже говорилось выше, собранные средства направят на благотворительные проекты Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us.

В настоящий момент Good Shepher опекает более 240 тайских школьников, а также 100 подопечных учебного центра для бирманских детей BanYa Learning Centre. Фонд Phuket Has Been Good To Us концентрирует усилия на предоставлении школьникам возможность изучать английский язык, число его подопечных сейчас превышает 600 человек. Кроме того, под эгидой фонда работает проект Coconut Club, опекающий еще 200 детей.

Благотворительный взнос за участие в мероприятии 6 ноября – 3000 бат. Заказать билеты и получить дополнительную информацию можно у Донны Тун (lunch@classactmedia.co.th, 0812 702 180) и Тины Холл (info@phukethasbeengoodtous.org, 0801 439 554).