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Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи

В тамбоне Раваи прошли девятые ежегодные соревнования по гонкам на традиционных тайских лодках-лонгтейлах. Мероприятие состоялось в рождественское воскресенье, 25 декабря. И впервые за последние годы за соревновавшимися лодочниками наблюдали не только «односельчане», но и туристы из-за рубежа. А кто не наблюдал лично – смог посмотреть фото в интернете.

Новости Пхукета

27 Декабря 2022, 09:00 AM
Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи утром 25 декабря. Фото: Rawai Municipality

Муниципалитет Раваи, как и в прежние годы, ничего не сообщил о том, чем закончились соревнования в спортивном плане. Имена победителей известны только им самим, родственникам, друзьям и прочим членам лодочного сообщества Раваи, которое, впрочем, не такое уж малочисленное, поскольку морской промысел традиционно был главным для этой части Пхукета.

Муниципалитет подчеркнул, что гонки проводились для «продвижения туризма и развития навигации в тамбоне Раваи». С туристической составляющей власти района справились «на четверку», потому что предварительных анонсов события, как водится, не было. Да и в 9:00 утра воскресенья, когда начиналось мероприятие, многие еще могли отдыхать после рождественских ужинов, которые зачастую затягиваются.

Зато проснулись пораньше по случаю соревнований мэр Раваи Арун Солос и глава районного объединения шкиперов лонгтейлов Чарун Таочан, которые награждали победителей.

Соревнования проходили в пяти отдельных дивизионах в зависимости от типа двигателей и их мощности. Классы был такие:

  1. Четырехцилиндровый безлимит;

  2. Любые двигатели до 2 л;

  3. Любые двигатели до 1,5 л;

  4. Yanmar до 16 л.c.;

  5. Одноцилиндровая Honda до 13 л.с.

Всего участвовало более 40 команд, в свете чего нельзя не признать, что в 2022 году гонки на лонгтейлах были едва ли не масштабней парусного King’s Cup, который в этом году вернулся на Пхукет после коронавирусного перерыва.

Лучшим шкиперам лонгтейлов вручались кубки и денежные призы в диапазоне 2-11 тыс. бат. 

 

 

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