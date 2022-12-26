Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи

В тамбоне Раваи прошли девятые ежегодные соревнования по гонкам на традиционных тайских лодках-лонгтейлах. Мероприятие состоялось в рождественское воскресенье, 25 декабря. И впервые за последние годы за соревновавшимися лодочниками наблюдали не только «односельчане», но и туристы из-за рубежа. А кто не наблюдал лично – смог посмотреть фото в интернете.

Новости Пхукета

Муниципалитет Раваи, как и в прежние годы, ничего не сообщил о том, чем закончились соревнования в спортивном плане. Имена победителей известны только им самим, родственникам, друзьям и прочим членам лодочного сообщества Раваи, которое, впрочем, не такое уж малочисленное, поскольку морской промысел традиционно был главным для этой части Пхукета.

Муниципалитет подчеркнул, что гонки проводились для «продвижения туризма и развития навигации в тамбоне Раваи». С туристической составляющей власти района справились «на четверку», потому что предварительных анонсов события, как водится, не было. Да и в 9:00 утра воскресенья, когда начиналось мероприятие, многие еще могли отдыхать после рождественских ужинов, которые зачастую затягиваются.

Зато проснулись пораньше по случаю соревнований мэр Раваи Арун Солос и глава районного объединения шкиперов лонгтейлов Чарун Таочан, которые награждали победителей.

Соревнования проходили в пяти отдельных дивизионах в зависимости от типа двигателей и их мощности. Классы был такие:

Четырехцилиндровый безлимит; Любые двигатели до 2 л; Любые двигатели до 1,5 л; Yanmar до 16 л.c.; Одноцилиндровая Honda до 13 л.с.

Всего участвовало более 40 команд, в свете чего нельзя не признать, что в 2022 году гонки на лонгтейлах были едва ли не масштабней парусного King’s Cup, который в этом году вернулся на Пхукет после коронавирусного перерыва.

Лучшим шкиперам лонгтейлов вручались кубки и денежные призы в диапазоне 2-11 тыс. бат.