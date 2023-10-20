Гонки MotoGP пройдут в Таиланде в последние выходные октября

В провинции Бурирам завершается подготовка к Гран-При Таиланда по шоссейно-кольцевым мотогонкам Moto GP. В отличие от 2022 года, погода пока не обещает гонщикам таких проблем, какие были на предыдущих соревнованиях, хотя Метеорологический департамент Таиланда (TMD) на этой неделе выпустил предупреждение в связи с очередным штормом в Южно-Китайском море.

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Тайский этап MotoGP, официально носящий название OR Thailand Grand Prix 2023, пройдет на треке Chang International Circuit в Бурираме с 27 по 29 октября. На пятницу запланированы практики, на субботу – квалификационные заезды, на воскресенье – сами гонки в классах MotoGP, Moto2 и Moto3.

Тайские организаторы Гран-При в середине октября представили новую версию кубка, который получит победитель гонок, а также сувенирную продукцию для зрителей. Среди предлагаемого мерча есть кепки, поло, куртки и прочее.

О сопутствующей развлекательной программе известно, что она будет включать специализированную гоночную выставку, бои муай тай, ежевечерние концерты под брендом Chang Music Connection и другие мероприятия. В прошлом году принимающая сторона организовывала мастер классы по тайскому боксу для самих гонщиков. Насчет этого года уверенности нет, но Таиланд традиционно старается использовать MotoGP, чтобы продемонстрировать всему миру свою мягкую силу.

Билеты на гонки продаются на allticket.com/event/ORTHAILAND2022 и через сеть магазинов 7-Eleven. Стоимость: 2000 бат за обычную боковую трибуну, по 3000 бат за фан-зоны Квартараро и Чантры, 4000 бат за фан-зону Маркеса и 5000 за главную трибуну.

Билеты действительны на все три дня соревнований, в фанатские комплекты Квартараро, Маркеса и Чантры включены сувениры (кепки, флаги, футболки). Есть дополнительные скидки и привилегии для обладателей PTT Blue Card, Chang International Circuit Friend Club, а также владельцев мотоциклов Honda и Yamaha.

Соревнования в Бурираме будут проходить уже в четвертый раз, так что можно сказать, что они прочно закрепились в календаре Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, а для Таиланда стали важным маркетинговым инструментом по продвижению туризма.

«Благодаря усиленной работе Спортивного управления Таиланда (SAT) и Туристического управления Таиланда (ТАТ), Таиланд готов принять всех зрителей и туристов, которые приедут на гонки в Бурирам. Мы верим, что поддержка всех вовлеченных сторон позволить провести лучшее Гран-При MotoGP и подарит публике самые яркие впечатления от посещения Таиланда», – заявил на пресс-конференции 11 октября советник министра туризма и спорта Нанат Хонгчувет.

«Событие продемонстрирует наш потенциал в проведении спортивных мероприятий мирового класса. Гонки будут транслироваться на аудиторию порядка 800 млн человек в 200 странах», – добавил он.

В этом году сопутствующими темами фестиваля станут зеленая экономика и экология. В частности, природе и сельскому хозяйству посвятят оформление входа на автодром, где будут проходить гонки. В этом свете программу органично дополнили бы гонки на электробайках MotoE, но сезон в этом классе уже завершился.

Губернатор провинции Нарыча Косасивилат отметил, что к приему гостей готовы 535 отелей с общим номерным фондом в 7,7 тыс. единиц. Бронирования гостиницы в округе Мыанг-Бурирам близки к 100%, в соседних округах Нангронг и Сатук показатель составлял 70% за неделю до старта соревнований.

Гран-При Таиланда традиционно проводится под занавес сезона MotoGP, но в этом году победитель к октябрю еще не определился. В основном дивизионе, который и носит название MotoGP, сейчас лидирует Франческо Баньяя из Ducati Lenovo Team, вторым идет Хорхе Мартин из Prima Pramac Racing, причем у испанца еще остаются шансы догнать лидера. Оба пилота выступают на Ducati.

В прошлом году гонка в Бурираме тоже играла принципиальное значение для Баньяйи, который спорил тогда с Куартараро, однако победу в дождливые выходные неожиданно одержал португалец Мигель Оливейра из Red Bull KTM Factory Racing. Судьба титула в итоге решилась в Валенсии, где Баньяя уступил итальянцу, но набрал достаточно очков для победы.

Что касается тайской публики, то она будет пристально следить за состязаниями в 600-кубовом классе Moto2, где выступает Сомкиет Чантра, представляющий Idemitsu Honda Team Asia. Тайский гонщик идет пятым в общем зачете, шансов на чемпионство не имеет, но зато записал себе в копилку один кубок в этом сезоне. Выступающий на Kalex пилот выиграл Гран-При Японии, и болельщики, разумеется, надеются на повторение успеха на родине.

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