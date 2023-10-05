Гонка спартанцев пройдет на Пхукете в ноябре

Гонка спартанцев возвращается на Пхукет. Организаторы подтвердили проведение вторых соревнований Spartan Race, легендарной серии забегов с преодолением самых разных препятствий. На дистанции атлеты взбираются по канатам, пробираются через грязь, таскают тяжести, штурмуют всевозможные искусственные подъемы и справляются с другими задачами, которые более уместны на финальном зачете спецназа, а не на спортивном состязании.

Новости Пхукета

6 Октября 2023, 09:00 AM

Спартанский воркаут в Blue Tree Phuket. Фото: Spartan Thailand

Организаторы никогда не раскрывают не только список препятствий на конкретную гонку, но и вообще не озвучивают даже диапазона того, что может быть на треке. По логике Spartan Race, там может быть все, что угодно. Заранее известен только километраж, который на Пхукете в это году будет составлять от 5 км до 21 км.

Непосредственно проект Spartan Race начался в США в 2007 году, но подобные полосы препятствий существовали в программе воинской подготовки на протяжении всей истории человечества.

На Пхукете первая гонка прошла в 2022 году, причем в качестве места проведения был выбран комплекс Blue Tree, который большинство гостей острова знают как аквапарк с «кристальной лагуной». В какой-то момент территория вокруг искусственного озера начала обрастать разной спортивной инфраструктурой, так что к 2022 году Blue Tree был вполне готов принять спартанцев.

Комплекс справился с задачей превосходно, так что партнерство Spartan Race и Blue Tree продолжилось. Среди организаторов также значится группа компаний RUNRIO, а полное название события звучит как Phuket Spartan Trifecta & APAC Championship Weekend 2023.

Проходить мероприятие будет 25-26 ноября, организаторы ожидают более 10 тыс. человек, но это число включает и атлетов, и сопровождающих их лиц. Как бы то ни было, число вдвое больше прошлогоднего.

Пхукетские атлеты уже сейчас имеют возможность готовиться на территории будущей арены битвы в Blue Tree, где проводятся «спартанские воркауты». Впрочем, как говорилось выше, только организаторы знают, что именно они устроят участникам на самих соревнованиях. Откусывать голову кобре, конечно, не придется, а вот по-змеиному проползать под колючей проволокой – вполне.

Дисциплин на ноябрьской Spartan Race в Blue Tree будет пять: Beast (21 км, 30 препятствий); Super (10 км, 25 препятствий); Sprint (5 км, 20 препятствий); Spartan Kids (детские забеги на 0,8 км и 3,2 км); Hurricane Heat (командный забег на 4 часа).

Таиланд не без оснований считает проведение у себя гонок спартанцев важным имиджевым и коммерческим успехом. На пресс-конференции в Central Festival присутствовали представители Спортивного управления Таиланда (SAT) и Бюро по конвенциям и выставкам Таиланда (ТСЕВ). От лица провинции говорил президент административной организации Пхукета (РРАО) Реват Арироб. Все подчеркивали, что гости останутся довольны и состязательной частью и развлекательной.

Узнать больше о гонке можно на сайте th.spartan.com и на страницах в Facebook и Instagram.