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Голый американец задержан в аэропорту Пхукета

Служба безопасности аэропорта Пхукета подтвердила появившееся в соцсетях сообщение о голом мужчине, устроившим переполох в международном терминале.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Января 2018 09:00:27

Как говорится в выпущенном 7 января пресс-релизе аэропорта, инцидент произошел около 23:00 вечера 4 января. Голый мужчина был замечен в зале вылетов международного терминала и задержан сотрудниками службы безопасности. Задержанный оказался 27-летним гражданином США Стивом Чу.

В сообщении аэропорта утверждается, что задерживавшие иностранца сотрудники службы безопасности действовали корректно и излишнюю силу не применяли.

После задержания господин Чу заявил, что не понимал, что творил, поскольку принял слишком много лекарств для повышения половой активности. Мужчина извинился за свое поведение и пообещал оплатить весь причиненный ущерб.

После инцидента сотрудники службы безопасности аэропорта передали господина Чу полиции Саку. Дальнейшая его судьба неизвестна.

 

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