Голосование по поправкам в конституцию пройдет на Пхукете, в Бангкоке и в Паттайе

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о том, в день голосования по поправкам в конституцию РФ (1 июля) на территории страны будут работать два избирательных участка, а в Паттайе организуют выездное голосование.

Новости Пхукета

24 Июня 2020, 10:59 AM

Голосование по поправкам пройдет 1 июля. Участки будут открыты в 144 странах мира. Фото: конституция2020.рф