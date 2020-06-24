Голосование по поправкам в конституцию пройдет на Пхукете, в Бангкоке и в Паттайе

Избирательный участок номер 8284 будет открыт в Бангкоке, в помещении посольства Российской Федерации по адресу 78 Sap Rd., Суравонг. Избирательный участок 8380 будет открыт на Пхукете, на территории комплекса Royal Marina Phuket 68 Moo 2, Thepkassatri Rd., Ко-Кэу. Участки будут работать 1 июля с 8:00 до 20:00.
Также в ходе выездного голосования 28 июня можно будет проголосовать в Паттайе. Голосование организуют в Royal Cliff Beach Hotel по адресу 353 Phra Tamnak Rd.
«Для участия в голосовании необходимо иметь при себе действительный заграничный паспорт гражданина России. Отдать свой голос могут как постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Таиланде российские граждане», – отметило посольство.
Как указала дипмиссия, ознакомиться с текстом предлагаемых поправок можно на портале конституция2020.рф. Дополнительные материалы о голосовании доступны на сайте ЦИК России.
«В целях минимизации угроз здоровью избирателей и членов избирательной комиссии всем участникам голосования при входе на избирательный участок необходимо надевать маски, соблюдать дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами дезинфекции», – предупредило посольство.
Граждан, испытывающих недомогание и имеющих симптомы простуды, просят «тщательно взвесить целесообразность» участия в голосовании.
Отметим, что согласно заявлению ЦИК РФ, для голосования по поправкам были открыты свыше 250 участков в 144 странах мира.