Голос сойки. Нонг Фиет и музыка пхукетских улиц

Прапапон Сримыанг по прозвищу Нонг Фиет признается, что поначалу не любила музыку, хотя сейчас поверить в это сложно. Когда 13-летняя девушка выходит к микрофону на ярмарке Lard Yai в Пхукет-Тауне, на Bangla Rd. в Патонге или на любой другой сцене – вокруг нее собирается огромная толпа слушателей. Забывают о планах и остаются слушать и тайцы, и иностранные туристы.

Нонг Фиет на Thalang Rd. в Пхукет-Тауне. Фото Queen on Street

Нонг Фиет и шведский преподаватель музыки Йохан Йамтберг. Queen on Street

Иногда Нонг Фиет выступает дуэтом с отцом. Фото Queen on Street

Пхукетская Queen on Street в студии. Фото Queen on Street

Нонг Фиет на Thalang Rd. в Пхукет-Тауне. Фото Queen on Street

В интернете новые видео ее выступлений также стремительно набирают популярность. У ролика, в котором она поет Set Fire to the Rain певицы Адель на Thalang Rd., более 1 млн просмотров на YouTube. Видео с исполнение Unstoppable австралийки Сиа уже взяло планку в 5,4 млн. Впечатляют и цифры просмотров в TikTok и других соцсетях, где она известна как Queen On Street.

Среди тех, кто ставит лайки Фиет, немало людей, которые никогда не были на Пхукете, а просто увидели ее ролики в сети и были очарованы силой голоса тайской школьницы и ее харизмой. Популярности добавило и июньское выступление в Швеции на концерте «Молодые артисты в поддержку Украины», организованном Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Говоря о стремительно развивающейся музыкальной карьере, Фиет особо отмечает влияние своего отца Фу, который, по ее словам, был рядом с ней на всем пути, постоянно воодушевлял и поддерживал. Фиет говорит, что именно он вел ее вперед все это время и продожает.

Юная исполнительница называет себя стопроцентной тайкой. Она родилась в провинции Лопбури в центральном Таиланде, а на Пхукет переехала с отцом около четырех лет назад. Сейчас Фиет учится в седьмом классе (маттайом 1) школы Kajonkietsuksa School в Кату.

«Поначалу я не любила петь, мне больше нравилось просто слушать музыку. Но мой отец всегда был профессиональным певцом, я повсюду слышала его музыку и, думаю, постепенно впитала это от него», – рассказывает Фиет.

Учиться вокалу будущая Queen On Street началась в восьмилетнем возрасте, когда ходила в третий класс и жила с отцом в Бангкоке. Однако переезд на Пхукет привел к тому, что в занятиях возникла пауза.

«Я снова начала заниматься только два года назад», – говорит девушка. На всех уличных выступления Фиет ее отец всегда где-то рядом, а зачастую они и вовсе исполняют песни дуэтом.

«Мой отец играет на гитаре, иногда я играю на гитаре тоже», – говорит девушка. – «Будучи помладше, я также училась играть на скрипке, но сейчас редко это делаю. То же самое и с фортепиано».

«Сейчас я играю на электрогитаре и беру уроки гитары акустической. Что касается вокала, то со мной занимается шведский преподаватель Йохан Йамтберг. Учитель Йо работает со мной уже два года, он проводит уроки через Skype из Швеции. Когда я выступала на концерте в этой стране, именно он помог мне сделать максимум того, на что я была способна. Плюс он еще и продюсер», – добавляет Фиет.

История знакомства Йохана и Фиет звучит немного фантастично, но на Пхукете такое бывает. Шведский преподаватель и продюсер узнал о ней от некого друга, который во время отпуска в Таиланде случайно услышал девушку, когда она пела в Патонге, и позвонил Йохану с новостью, что нашел талант и ему срочно надо на Пхукет. Йохан прилетел на остров и убедился, что приятель не ошибся. Швед тоже сразу отметил потенциал певицы со скромных пхукетских переулков-соек, но ни Фиет, ни ее отец Фу об этом, разумеется, не были в курсе.

«Мы даже не знали, кто он такой. Не знали, что он специально приехал, чтобы посмотреть на меня живьем. Он просто приходил ежедневно в течение 15 дней и слушал, как я пою. Потом они с отцом начали общаться, мы познакомились, он вызвался учить меня пению. А ведь среди его предыдущих воспитанников была настоящая звезда классического вокала мирового уровня, – рассказывает Queen On Street.

Говоря о своей онлайн-популярности, Фиет отмечает, что, по ее мнению, сама для этого ничего особого не делала. «В какой-то момент люди просто начали постить видео, где я пою. Сейчас у этих роликов миллионы просмотров», – говорит девушка.

У Фиет есть аккаунты в Facebook и YouTube, где она публикует видео, но, как несложно догадаться, взрывную популярность ей принес TikTok, который изначально развивался именно за счет музыкальных видео. Там у нее сейчас 15,4 млн просмотров.

«Внезапно видео начали появляться в сети сами собой. Их публиковали просто какие-то люди, которые видели, как я пою, снимали и делились этим в TikTok», – говорит Фиет. – «Наши собственные ролики на самом деле не так хорошо набирают просмотры. Если честно, мы редко постим в TikTok. В большинстве своем мы размещаем видео в моем аккаунте Queen On Street в Facebook, у которого сейчас около 300 тыс. подписчиков», – говорит Фиет.

Девушка прекрасно понимает, что находится в самом начале творческого пути – ей всего 13 лет, так что большая часть глав ее книги еще не написаны. Но начало впечатляет и интригует.