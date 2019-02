Гольфисты Таиланда борются за место в мировом финале WCGC

В Таиланде продолжается национальный этап крупнейшего корпоративного турнира по гольфу в мире World Corporate Golf Challenge (WCGC), очередной квалификационный раунд которого пройдет на Пхукете 6 февраля.

3 Февраля 2019, 09:00 AM

В прошлом году победители тайского этапа WCGC одержали победу и в мировом финале. Фото: WCGC

За 25 лет участие в соревнованиях WCGC приняли более миллиона гольфистов из самых разных стран мира. В 2019 году программа турнира в Таиланде включает шесть квалификаций в разных частях страны и общенациональный финал в Laguna Golf Club на Пхукете 27 апреля. Победители тайского финала получат путевки на мировой финал в гольф-клубе Oitavoss Dunes в португальском Кашкайше. Поездку, проживание и прочие расходы оплатят спонсоры мероприятия.

На финале в Кашкайше команда Таиланда и Blue Horizon выступит в роли действующих чемпионов. В прошлом году представителям Таиланда удалось на последней лунке сократить отставание в восемь ударов и завоевать титул. Ту победу член тайской команды Пол Джадж (yf фото) назвал «сбывшейся мечтой».

«Мне очень повезло участвовать в таком событии, не говоря уж о том, чтобы выиграть его», – заявил после победы Пол.

Ключевым спонсором тайского раунда соревнований осталась компания Blue Horizon Developments, гендиректор которой Андрес Пира назвал прошлогоднюю победу «большим успехом», а сам турнир – «крупнейшим и самым престижным любительским событием в сфере гольфа в Таиланде в 2019 году».

Организатор соревнований – Fore Management Group. Глава компании Крис Уотсон также высоко оценил прошлогоднее выступление тайской команды на турнире в Португалии.

«Соревнования этого года в Таиланде обещают быть еще больше и лучше, чем когда-либо. Также мы отдельно благодарны Адресу и Blue Horizon Developments за продолжающуюся поддержку события», – добавил господин Уотсон.

Проведение Blue Horizon World Corporate Golf Challenge поддерживают многочисленные спонсоры. В этом году в список основных партнеров мероприятия входят Thai Airways, SuperSports, Monroe Consulting, Singha Corporation, Centara Resorts and Hotels. Также мероприятие поддерживают FenixXcell, The Phuket News, Birdie, Golf Citizen, Bangkok Golf Centre, 4 Moles, Live 89.5 и Thai Visa. Квалификационные турниры проходят на самых престижных полях для гольфа в Таиланде, включая Laguna Golf Phuket (8 декабря, 23 февраля, 27 апреля), The Vintage Club (12 января), Thana City Golf & Country Club (7 февраля), Banyan Golf Club (9 марта), Thai Country Club (25 марта), Burapha Golf Club (29 марта). Международный финал в Португалии пройдет с 3 по 7 июля.

Первый тайский этап World Corporate Golf Challenge прошел в 2017 году, после того как Fore Management Group приобрела лицензию на проведение соревнований в этой стране. Каждый год количество участников тайского раунда удваивалось, и в 2019 году организаторы ожидают уже более 300 команд. Улучшаюся и результаты Таиланда на международном финале. Если в 2017 году она финишировала третьей, то в 2018 году взяла золото. Цель на этот год – отстоять титул действующих чемпионов. Подробнее на сайте thailand.worldcorporategolfchallenge.com.